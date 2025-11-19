密集恐懼！ 超商天花板裝滿「鏡頭君」 零死角拍攝

台北市 / 綜合報導

逛逛超商買杯咖啡、或解決三餐加宵夜，是很多人的生活日常。但您想過未來超商會是什麼樣子嗎？有超商在天花板上裝了滿滿的「鏡頭君」，讓有些民眾一看直呼密集恐懼症快要發作了，也有人擔心被360度監視掀起了討論。而業者表示，其實是結合AI與人型骨架辨識，被拍到的樣子可以想像成火柴人。還有其他超商也結合AI與科技系統，辨識消費者動作、自動結帳，甚至可以減少設點的限制。

走進超商抬頭一看，頭頂上密密麻麻的天眼，讓不少人看了頭皮發麻，直呼密集恐懼症快要發作，還有人特地數一數有多少顆鏡頭在上面。隨著討論熱度升溫，還有網友留言分享，這才是真正的零死角，但也懷疑裝這些監視器的錢，都可以請三班輪值員工了吧。

而這進駐大學的未來超商，可不是一般監視器，統一超商全新科技店，利用超過140支複合型攝影機，透過AI影像分析與人型骨架辨識，能即時掌握民眾在店內的移動軌跡，面對外界有疑慮的被360度監視，業者表示免擔心，其實被拍到的樣子，可以想像成火柴人，不會有人的具體特徵。

民眾說：「AI這樣子的一個過程當中，大家也是一種學習，互相學習。」民眾說：「可是有時候對於機台操作不順，有人幫我操作，我覺得還滿不錯。」

而科技化，已是超商業兵家必爭之地。自己拿商品一嗶結帳，全程自己一人搞定不用靠店員，全家超商也導入AI，不只3.0店型還推4.0並行，在3.0門店，攝影機能監控貨架狀態，全程採自助結帳，4.0店型則需透過APP進入，透過天花板鏡頭和貨架重量感測器，即時辨識顧客拿取或放回，而且有隱形購物車功能，一出閘門就自動結好帳。

民眾說：「整個都是自動化的，滿方便的。」超商結合科技樣態多元，OK超商結合販賣機減少設點限制，而萊爾富也曾推出，會員互動體驗店鋪，而目前也持續關注相關技術，超商轉型跨足無人化時代，各出奇招，呼應消類者需求，也滿足新奇體驗，更因此創造滿滿的話題。

