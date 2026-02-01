密集行程撐不住？FTISLAND崔敏煥演出突倒下 公司急發聲

FTISLAND昨在京畿道開唱，沒想到崔敏煥（左）突然昏倒，嚇壞歌迷。翻攝官方IG

韓國搖滾夯團FTISLAND上週末才在台北開唱，沒想到昨（1/31）在韓國表演時，鼓手崔敏煥竟突然在台上暈倒，嚇壞全場歌迷。

FTISLAND昨天下午在京畿道高陽市一山的KINTEX舉行音樂活動「First Music Station」，沒想到崔敏煥突然倒下，一度中斷演出，所幸其他演奏人員即刻補位，演出仍順利完成。

公司透露崔敏煥表演時出現一時性脫水症狀，已回家靜養。翻攝官方IG

公司急揭崔敏煥身體現況

他們所屬的FNC娛樂緊急發聲，透露崔敏煥因為在演出中出現「一時性脫水症狀」，已立即接受現場醫療人員診療，所幸並無大礙，已返家休養、專心調養身體。

FNC也同步透過FTISLAND粉絲平台發布公告，表示公司正持續掌握崔敏煥的恢復狀況，並向粉絲致歉，「對於讓大家擔心深感抱歉，未來將更加嚴密關注藝人健康狀態，以更審慎的方式進行演出安排。」

FTISLAND灶咖韓團榜上有名！主唱李洪基4月再登台

FTISLAND近來密集訪台，除了上週末在台大體育館一連舉行兩場演出，主唱李洪基又宣布4月4日兒童節當天將再度來台開唱，屆時將與韓劇《花遊記》搭檔李昇基一起在高雄流行音樂中心演出，也是兩人首次在海外舉行聯合演唱會。



