寇世勳也致歉了！ 籲「世紀血案」停止後製傳播、避免錯誤擴散

隨著改編「林宅血案」的電影「世紀血案」因未取得受害者及其家屬授權就開拍並殺青的爭議持續延燒，在片中飾演警備總司令汪敬煦的資深演員寇世勳今天(8日)終於在神隱多日後，繼劇組女演員楊小黎、簡嫚書、李千娜之後，在臉書公開致歉。

寇世勳除了向林義雄先生、方素敏女士及其家人，以及所有228受難者與家屬遺族，致上最深沉的哀悼與誠懇的歉意，對他個人因思慮不周和對歷史悲劇認知不足所造成的二次傷害深感自責。

寇世勳指出，這段時間的沈澱與各方的指教，讓他意識到自身的盲點。由於成長背景與環境的局限，導致他忽略了在威權體制下，角色本身的背景難以切割的意識形態，也低估了劇本在詮釋真人真事時可能產生的引導與偏頗。他也深刻反省，因為對歷史悲劇缺乏足夠深入的思考，造成判斷上的不周。

寇世勳允諾，未來他將督促自己更全面地了解歷史真相，並虛心學習一位演員在面對歷史創傷題材時，必須背負的社會責任。同時，基於對受難家屬基本權利的尊重與對史實的敬畏，他也懇請製作單位，在尚未取得所有相關人士的正式授權與理解前，停止此片的後續製作與傳播，以免錯誤的認知進一步擴散。

針對劇組引發的紛擾，身為前輩的寇世勳也深感遺憾與抱歉，並祈請大眾給予共同參與的年輕演員一個反思、學習與修正的空間。

最後他也再次向林家及所有相關人士及家屬，表達最誠摯的歉意。(編輯：鍾錦隆)