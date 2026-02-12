寇世勳再發嚴正聲明抵制《世紀血案》 電影導演協會出聲為演員緩頰

楊小黎（左起）、李千娜、寇世勳、簡嫚書和夏騰宏日前出席《世紀血案》殺青記者會。費思兔文化娛樂股份有限公司提供

電影《世紀血案》因取材「林宅血案」，卻未取得當事人林義雄與家屬同意就拍攝而遭炎上，掀抵制潮，中華民國電影導演協會今（2╱11）也發聲明表示：「支持《世紀血案》之演員、工作人員採取集體法律行動，讓資方正視該片人員的人格權。」

昨晚（2╱7）楊小黎、簡嫚書、李千娜、黃河、夏騰宏等演員繼日前道歉後再度聯合工作人員發表聯合聲明，表示將透過過法律行動「阻止本片的任何製作、上映及任何形式的露出」，寇世勳今也再度強調：「本人再次嚴正聲明，要求本片製作方立刻停止以任何方式使用本人之肖像、姓名、聲音、表演與任何著作，否則將依法採取法律行動。」而製作人郭木盛對於演員們的抵制昨則表示：「無限期延期。」

中華民國電影導演協會發聲明表態。翻攝中華民國電影導演協會臉書

中華民國電影導演協會今也發聲挺《世紀血案》演員和工作人員，並表示：「經過此次教訓和反省之後，我們呼籲，從業人員該以更嚴謹的態度面對相關題材，以符合社會大眾的期待和自身的職業道德。」最後也為演員們緩頰，「在台灣，演員工作機會並不多，期盼社會大眾在給予批評指教後再給這些留在台灣打拼的演員們多一點支持和鼓勵，讓台灣影視人員一起繼續學習成長」。

導演楊雅喆也轉發電影導演協會聲明喊話：「謝謝各位演員、工作人員的努力，給台灣影視更大的底氣。未來與你們繼續並肩工作，是我最大的榮幸！請台灣觀眾繼續支持演職員優秀的作品。」

