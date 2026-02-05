寇世勳出演「林宅血案」關鍵角色 真實人物被爆曾「誣指鳳飛飛開黃腔」

《世紀血案》據稱改編自林宅血案，寇世勳（右）飾演的警備總司令汪敬煦、夏騰宏則飾演受難家屬林義雄。（費思兔文化娛樂提供）

46年前震驚各界的「林宅血案」近日傳出以被翻拍成電影《世紀血案》，劇組日前舉行殺青記者會釋出相關資訊，但也接連引發質疑，包括該片可能沒有取得尚在人世的當事人同意、導演的背景也被爆出是「涉案一方」的後代，主演的資深男星寇世勳提到他演出的角色「汪敬煦」亦掀起議論，汪是當年的警備總部總司令，已故歌星鳳飛飛的「歌監事件」也被爆出與他有關。

林宅血案被拍成電影 導演竟保密到家？

《世紀血案》號稱改編自震驚社會的林宅血案，但影評人「無影無蹤」翁煌德近日在臉書發文指出，他此前從未聽聞過任何人要拍攝此一題材的消息，且導演徐琨華連殺青記者會也沒有出席，從拍攝到殺青都保密到家。

真正引發爭議的是，演出「汪敬煦」一角的寇世勳在記者會上強調，該片劇本沒有意識形態，讓人不解這件高度政治相關的案件，如何不談意識形態？且導演徐琨華的祖父「徐梅鄰」還是1980年代的警備總部的發言人；演出受害家屬林義雄的男星夏騰宏說，在做角色功課時沒有太多林義雄的影片可以參考，只能看照片想像——但事實上，林義雄雖高齡84歲但至今尚在人世，當年身受重傷倖存的林奐均亦然，但從演員的說法，他們似乎從未接觸過當事人。

寇世勳演的汪敬煦是誰？

「無影無蹤」進一步指出，寇世勳說他出演汪敬煦的理由，是因為他的「人格高度與處世態度」，讓他同感意外。汪敬煦自1975年起接連出任情報局局長、警備總司令、國安局局長，堪稱當時台灣權傾一時的情報頭子，他任內發生過林宅血案、陳文成命案、江南案等事件，直到汪2011年過世之前都不曾交代過事實真相。

鳳飛飛開黃腔？ 資深藝人曝：拒絕高官欽點被懲罰

不僅如此，汪敬煦還被爆出涉及1978年的「鳳飛飛歌監事件」。他回顧，當年鳳飛飛被控在表演過程中開黃腔，影視劇演藝人員生活自律評議委員會以「言行猥褻」，判她禁唱3個月。然而文史工作者管仁健曾調查整理，當時的現場錄音可以證明鳳飛飛其實沒有開黃腔，她也始終否認自己有不當言行，但仍只能被迫接受判決。

直到鳳飛飛過世後，當年也在現場演出的藝人康弘和黃西田才透露，其實當年鳳飛飛是因為拒絕警總高官「欽點」作陪，才遭到懲罰，康弘還直言該高官就是警備總司令最高首長，即汪敬煦。

由於這個爆料是在汪敬煦和鳳飛飛都過世後才曝光，已無從聽到汪的解釋，但「無影無蹤」表示，汪是否有令人景仰的人格高度令人懷疑，更別提當年許多血案都與他有關，好奇這些話聽在受難者耳裡情何以堪。

改編林宅血案 劇組疑為沒拜訪當事人引爭議

對於寇世勳說到他為了詮釋角色，讀了汪敬煦的自傳與訪談，但導演卻似乎沒有安排夏騰宏去拜訪林義雄或相關受難者，「無影無蹤」也打了一個問號，「如果一部標榜還原歷史、重現歷史傷痛的電影，卻不具有最基本的同理，對倖存者的心理創傷置若罔聞，那麼無論產出的影像多麼精緻，都讓人難以接受。我想這已經不是藝術實踐，而是一場道德測驗了。」

在演出爭議爆發後，原本在臉書分享殺青記者會上「開心合影」的寇世勳，已悄悄將相關貼文下架。

