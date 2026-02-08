寇世勳向林宅血案家屬致歉 籲《世紀血案》暫停後續製作

電影《世紀血案》爭議延燒，楊小黎（左起）、李千娜、寇世勳、簡嫚書和夏騰宏相繼道歉。（費思兔文化娛樂股份有限公司提供）

國片《世紀血案》未經家屬授權改編翻拍1980年「林宅血案」，引發爭議，隨著主演楊小黎、簡嫚書、李千娜、夏騰宏先後道歉後，參與演出的寇世勳今（8日）也在臉書發文，向林義雄一家及所有228受難者與家屬致歉，坦承思慮不周、認知不足，並呼籲停止影片後續製作與傳播，以避免錯誤認知擴散。

電影《世紀血案》爭議引發社會高度關注與抵制，主演之一的寇世勳今日在臉書發文，對林義雄、方素敏夫妻及其家人，以及所有228受難者與家屬，表達最深沉的哀悼與誠懇歉意，他坦承因個人思慮不周及對歷史悲劇理解不足，造成當事人「二次傷害」，對此深感自責。

寇世勳指出，經過沉澱與各界提醒，他意識到自身的盲點，包括因成長背景與環境限制，忽略威權體制下人物與意識形態難以切割的歷史脈絡，也低估劇本改編真人真事時可能造成的引導與偏差，他透露，正因對歷史傷痛缺乏深入思考，才導致判斷不夠周全，並承諾作為演員，將更加全面理解歷史真相，在面對歷史創傷題材時虛心學習。

此外，寇世勳呼籲製作單位在尚未取得所有相關人士正式授權與理解前，停止本片後續製作與傳播，以避免錯誤認知擴散，他同時以前輩身份表達對事件造成紛擾的遺憾，請外界給予年輕演員反思與學習的空間，最後再次向林義雄家屬及所有相關人士表達最誠摯的歉意。





