寇世勳向林義雄道歉！喊「世紀血案」：停宣傳

翻拍林義雄家人滅門慘案的電影《世紀血案》風波延燒，儘管演出的藝人，包含寇世勳等人接連道歉，但仍止不住各界怒火，好比藝人李千娜的演藝活動，接連喊卡！現在更傳出，劇本影射歷史學者史明為兇手，對此，史明教育基金會怒批，根本是「再現」黨國栽贓的劇本。

飾演翻拍林義雄家人滅門慘案，電影《世紀血案》中，警備司令部與國安局的重要人物，「汪將軍」一職的藝人寇世勳，挨批在多位主演接連致歉，卻仍神隱1天後，他終於臉書道歉了，寇世勳對當事人林義雄家屬致上哀悼與歉意並表示，是對歷史悲劇缺乏足夠深入的思考，才導致判斷不周全，因此他喊話製作單位，停止此片的後續製作與傳播，但輿論現在已狂燒，早止不住演出藝人就算道歉，仍慘遭網友抵制！

李千娜IG限時動態宣布，將退出3月13日櫻花季的演出，而文總也證實，將調整李千娜已經參與錄製的除夕節目，電影《世紀血案》的風波，還燒向了101董事長賈永婕，賈永婕在臉書上，連續發出三篇文表示，林宅血案居然發生在，他出生的1980年代，那個他曾以為法治安定的社會，事件細節實在太殘忍粗暴，要當年的當權者不要再掩蓋真相，請給大眾一個交代。

史明教育基金會董事長黃敏紅：「（史明）他有什麼理由，去暗殺他們，這講不通啦，要抹黑也要有所本。」

為何史明教育基金會董事長也參戰？原來，疑似還有劇組人員，流出劇本透露，電影內容影射，林宅血案的兇手是歷史學者史明。

史明教育基金會董事陳柏翰：「我們覺得這個劇組，他在拍攝過程中，他不但有炒冷飯的嫌疑，我們認為他還直接，複製了1980年代情治單位，對於事件起因這樣的羅織。」

不只史明教育基金會槓上劇組，連施明德文化基金會，也痛批製作單位令人作嘔，並要求劇組知廉恥、懂進退。

電影《世紀血案》風波持續，輿論沒有因藝人的道歉，而為爭議畫上句點。



