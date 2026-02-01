寇世勳因《世紀血案》做功課太多爆粗口 簡嫚書楊小黎閨蜜竟冒粉紅泡泡

楊小黎（左起）、李千娜、寇世勳、簡嫚書、夏騰宏出席電影「世紀血案」殺青記者會。（圖／蘇聖倫攝）

時代懸疑電影《世紀血案》今（1日）舉行殺青記者會，該片集結寇世勳、簡嫚書、楊小黎、李千娜與夏騰宏等人演出，敘述女記者想翻案懸而未解的「林家血案」而追查推理真相；簡嫚書在片中飾演女主角「家薇」，以記者角色嘗試解開當年謎團，但被問到片中是否有感情戲，簡嫚書表示應該是她和楊小黎之間的閨蜜情感，笑言：「她（楊小黎）挺著孕肚還每天帶早、午餐來給我吃，不是喜歡我是什麼？」寇世勳在旁驚訝開玩笑說：「我拍到今天才知道，原來這部片是這個樣子！」

廣告 廣告

簡嫚書自認過去她一直很會背台詞，但這次台詞量大到她第一次感覺「太困難」，「只能把自己的台詞和對手戲演員的台詞全都錄下來，每天當作PODCAST在聽！」還有一場她在電話中接到母親離世消息的戲，她以為她過去有相關經驗，演起來應該沒問題，卻沒想到這場大概只有3行的情節，卻拍了18次，「拍到整個人都要崩潰！」

寇世勳在《世紀血案》戲份不算多但要做的功課巨量。（圖／蘇聖倫攝）

楊小黎也說，因為導演徐琨華要求那個時代背景，說話不能有太多語助詞和贅字，必須仔細斟酌每一句的表達方式，所以各種啊、喔之類的字眼都不能有，而簡嫚書和楊小黎在片中要以記者身份採訪寇世勳，兩人都直呼很榮幸可以因此和男神合作，但寇世勳在旁打趣說：「她（簡嫚書）訪問我的時候很挑釁尖銳！甚至是有點沒大沒小，以前可沒有記者對我這樣咄咄逼人過。」楊小黎笑回：「還好有我在，不然他們可能要打起來。」

簡嫚書飾演的「家薇」是《世紀血案》中受害者的鄰居，一度懷疑自己曾目擊兇嫌出現在住家附近，因此她內心背負著無法抹去的創傷與追尋真相的責任，簡嫚書表示，角色吸引她的正是那份執著追問的力量：「家薇為了追查真相而全心投入的那份熱情，很迷人。」

簡嫚書演出的記者角色。（圖／蘇聖倫攝）

楊小黎則在片中飾演陪伴家薇一同追查真相的重要角色「靜如」，角色在懷孕八個月的狀態陪著簡嫚書一起到處採訪、調查真相，她透露拍攝過程中挺著假孕肚很不舒服，她也嘗試揣摩孕婦久坐會有的不舒服的狀態，自曝不只肚子又硬又漲，「還要漲奶，塞了很多胸墊！」走路還真的會像孕婦那樣「外八」，被導演嫌說：「我知道妳是演孕婦，但走路可以稍微好看一點嗎？」

楊小黎也透露自己本身就是推理迷，對懸疑與偵查題材始終充滿嚮往，而《世紀血案》在貼近歷史的同時，仍保留了創作的彈性，讓她感受到強烈的戲劇張力與表演空間。她形容這次的閱讀經驗，就像是與夥伴一同拼湊線索、逐步靠近真相的過程：「很靠近歷史，可是它又有自己的空間，有種福爾摩斯跟華生辦案的快感。」

李千娜（中）飾演簡嫚書（右）小時候的媽媽角色。（圖／蘇聖倫攝）

資深演員寇世勳在《世紀血案》中飾演警備司令部和國安局的要角汪將軍，角色身處關鍵歷史節點，卻並非以意識形態為核心。寇世勳表示，真正吸引他的是角色的人格高度與處世態度，在深入了解人物背景、並與導演徐琨華多次討論後，他感受到劇本對人與事件的細膩描寫，而非立場先行的詮釋方向，這也是他決定接演的重要原因：「劇本本身並沒有過於強烈的意識形態，而是著重於人與事件的描寫。」

為了詮釋角色，寇世勳在事前閱讀大量相關文獻，看人物自傳、訪問錄，並重溫經典電影作品，連電影《悲情城市》都看一遍，從不同角度理解那個年代中每個人的處境，他還當場爆粗口說：「準備超多東西，真的是他Ｘ的！」他也特別提到，劇本中描寫角色與妻子之間的情感關係，讓人物不再只是歷史符號，而是有血有肉的存在，這也是他在演出中希望細膩呈現的層次：「我希望能呈現他面對歷史事件時的高度與態度。」

夏騰宏此次飾演林義雄，坦言負擔很大。（圖／蘇聖倫攝）

李千娜在片中飾演林義雄的鄰居，也是簡嫚書童年時期的媽媽，是一位雜貨店老闆娘，了解左鄰右舍的情況，但許多事情都必須藏在心裡，因此是個格外壓抑的角色，她對於當時的戒嚴時代和二二八事件都做足功課，透露角色會帶領觀眾的視角去看當時的環境，另外，李千娜為了和片中女兒培養感情也用盡心思。夏騰宏此次飾演林義雄，坦言：「負擔很大！」必須閱讀對方生平，但發現林義雄很少有影片，只能看著照片揣摩和想像神韻，實際拍攝僅短短5天，心理壓力卻相當大，每一場戲都不敢鬆懈。

時代懸疑電影《世紀血案》將以推理與人性為核心，帶領觀眾回到那段塵封歲月，在抽絲剝繭的辦案過程中，重新思考「真相」的意義與重量，並從中窺探台灣民主的進步與歷程，正如角色們在片中不斷追問的那樣，這不只是一樁命案的答案，更是一代人心中始終未解的疑問。該片預計於2027年上映。

原始連結

看更多 CTWANT 文章

車銀優才出事 韓星金宣虎也爆「設家族法人逃稅」！經紀公司回應了

婆婆嫌年菜難吃還逼做家事「碎念半小時」 人妻氣炸：娶媳婦就全家沒用的家庭

商場停車費怎麼省？男星實測1招「150秒變0元」 網讚：台灣人的小默契