寇世勳為一件事爆粗口「他X的」 揭簡嫚書態度：她很挑釁

寇世勳（右）在《世紀血案》中飾演汪敬煦將軍、夏騰宏飾演林義雄。費思兔文化娛樂股份有限公司提供



寇世勳今晚（2╱1）與簡嫚書、楊小黎、李千娜、夏騰宏出席時代懸疑電影《世紀血案》殺青記者會，他片中飾演警備司令部和國安局的要角汪敬煦將軍，相較於簡嫚書接電話的鏡頭拍18遍，他卻1次就過，他笑說：「年紀大有好處啦！導演徐琨華的爺爺徐梅鄰是警備司令部的發言人，所以他對這個案子有很濃厚的興趣，我經歷過這個時代，我就這一場戲，他們還是給我很多東西要我看、要我讀，他媽的！」

為了詮釋角色，寇世勳事前閱讀大量相關文獻，「要看汪敬煦的自傳、訪問錄，還要看228林宅血案、美麗島事件這些故事背景，還要我把侯孝賢導演的《悲情故事》再看一遍，我就乖乖地看啊」！被問是否有向導演抗議？他說：「不行啊！我要做一個好的表現啊！我不能做壞榜樣。」

談到接下此片的關鍵，寇世勳透露真正吸引他的是角色的人格高度與處世態度，「劇本本身並沒有過於強烈的意識形態，而是著重於人與事件的描寫」。他特別提到，劇本中描寫角色與妻子之間的情感關係，讓人物不再只是歷史符號，而是有血有肉的存在，這也是他在演出中希望細膩呈現的層次，「我希望能呈現他面對歷史事件時的高度與態度」。

而簡嫚書飾演女主角「家薇」，以記者角色嘗試解開當年謎團，和楊小黎共同採訪寇世勳，他在旁打趣說：「她（簡嫚書）訪問我的時候很挑釁！」楊小黎笑回：「還好有我在，不然要打起來。」

簡嫚書（右起）、李千娜、楊小黎出席《世紀血案》殺青宴。費思兔文化娛樂股份有限公司提供

自認很會背台詞的簡嫚書這次量大到第1次感覺「太困難」，「只能把自己的台詞和對手戲演員的台詞全都錄下來，每天當作PODCAST在聽」。一場在電話中接到母親離世消息的戲拍了18次，「拍到崩潰」！楊小黎也補充，導演要求說話時不能有太多語助詞和贅字，必須仔細斟酌說話方式。

除了台詞，楊小黎在片中挺著8個月孕肚陪著簡嫚書到處採訪、調查真相，她透露挺著假孕肚很不舒服，她也嘗試揣摩孕婦久坐會有的不舒服狀態，自曝不只假肚子會鼎到肋骨，「還要脹奶，塞了很多胸墊」。

被問到是否有感情戲，簡嫚書笑說只有和楊小黎的閨蜜情感，「她喜歡我，她挺著孕肚還每天帶早、午餐來給我吃，不是喜歡我是什麼」？楊小黎笑虧：「妳才喜歡我吧！」讓寇世勳在旁驚訝問：「這個片子是這種片啊？我都不知道！我到今天才知道。」楊小黎坦言當下自己還疑惑到追問導演，導演卻回「妳覺得是怎麼樣就是怎麼樣」，她說：「跟嫚書的過程跟火花是很好看的，在那個年代也許有些事情是不能說。」

而夏騰宏則飾演「林義雄」本尊，李千娜是他的鄰居、也是簡嫚書童年時期的媽媽，他坦言只能靠照片想像、揣摩角色：「負擔很大！」飾演雜貨店老闆娘的李千娜則是許多事情都必須藏在心裡，是個格外壓抑的角色。該片預計明年上映。

