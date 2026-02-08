寇世勳致歉 籲世紀血案製作方未獲授權前停止傳播

（中央社記者洪素津台北8日電）電影「世紀血案」引發爭議，參演藝人寇世勳今天表示，因個人思慮不周與對歷史悲劇認知不足，造成二次傷害而感到自責。他喊話製作單位，在未取得授權前，停止後續製作和傳播。

「世紀血案」以林宅血案為主軸，外界質疑對受害者及家屬缺乏尊重。

面對此片的議論風波，寇世勳稍早在個人社群媒體發文致歉，「對於林義雄先生、方素敏女士及其家人，以及所有228受難者與家屬遺族，我致上最深沉的哀悼與誠懇的歉意。因為我個人思慮不周與對歷史悲劇的認知不足，對各位造成了二次傷害，我深感自責。」

廣告 廣告

寇世勳表示，「基於對受難家屬基本權利的尊重與對史實的敬畏，我在此懇請製作單位，在尚未取得所有相關人士的正式授權與理解之前，停止此片的後續製作與傳播，以避免錯誤的認知進一步擴散。」

寇世勳並表示，由於成長背景與環境的局限，忽略了在威權體制下，角色本身的背景難以切割的意識形態，也低估了劇本在詮釋真人真事時可能產生的引導與偏頗。「我深刻反省，正是為對歷史悲劇缺乏足夠深入的思考，才導致了判斷上的不周全。」

寇世勳表示，「未來我將督促自己更全面地了解歷史真相，並虛心學習一位演員在面對歷史創傷題材時，必須背負的社會責任」，同時盼大眾能給予共同參與的年輕演員們，一個反思、學習與修正的空間。

對於世紀血案引發爭議，製作單位費思兔文化娛樂與風尚國際文化傳媒昨天發出聯合聲明，強調林義雄是受民眾尊重的黨外運動前輩，其家中發生如此不幸事故，舉國哀悼，「我們絕無不敬之意，未能在第一時間登門請教，未來也將以尊重為前提，主動說明、並虛心聆聽任何可能的意見與指教。」（編輯：管中維）1150208