寇世勳道歉了！ 喊話《世紀血案》劇組：停止後續製作傳播

電影《世紀血案》改編自台灣重大歷史懸案「林宅血案」，因未取得當事人林義雄家屬授權即開拍，引發社會強烈抵制。在多位主演接連致歉後，資深演員寇世勳於今（8）日發文道歉表示，「因個人思慮不周及對歷史悲劇認知不足，對相關人士造成二次傷害，深感自責」，並呼籲劇組停止後續製作與傳播。

寇世勳表示，對林義雄先生、方素敏女士及其家人，以及所有228受難者與家屬，致上最深沉的哀悼與誠懇歉意。他指出，經過這段時間的沈澱與各方指教，他意識到自身的盲點。由於成長背景與環境限制，使他忽略了在威權體制下角色背景所承載的意識形態，也低估了劇本在詮釋真人真事時可能產生的偏頗與誤導，「我深刻反省，正是因為對歷史悲劇缺乏足夠深入的思考，才導致了判斷上的不周全。」

寇世勳表示，未來將更加全面地了解歷史真相，並虛心學習作為演員在面對歷史創傷題材時，必須承擔的社會責任。同時，他懇請製作單位，未取得所有相關人士正式授權與理解前，停止此片後續製作與傳播，以避免錯誤認知擴散。

最後，他向劇組及參與演出的年輕演員表達歉意，也希望社會能給予他們反思、學習與修正的空間，並再次向林家及所有相關人士及家屬致上最誠摯的歉意。

