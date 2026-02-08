寇世勳道歉了！認《世紀血案》爭議 思慮不周對林義雄與其家屬致歉

即時中心／林韋慈報導

針對電影《世紀血案》延燒爭議，寇世勳今（8）日在臉書發文向林義雄先生、方素敏女士與其家屬致歉，表示自己個人思慮不周，造成二次傷害，深感自責。





寇世勳表示，對於林義雄與其家屬，與所有228受難者還有家族遺屬，表示最深歉意。他表示，造成二次傷害深感自責。他認為自己因為成長背景的侷限，忽略了威權體制下，腳色本身難以切割的意識形態，也忽略了劇本詮釋時可能產生的偏頗，他深刻反省。

以下為道歉全文：

首先，對於林義雄先生、方素敏女士及其家人，以及所有228受難者與家屬遺族，我致上最深沉的哀悼與誠懇的歉意。因為我個人思慮不周與對歷史悲劇的認知不足，對各位造成了二次傷害，我深感自責。

這段時間的沈澱與各方的指教，讓我意識到自身的盲點。由於成長背景與環境的局限，使我忽略了在威權體制下，角色本身的背景難以切割的意識形態，也低估了劇本在詮釋真人真事時可能產生的引導與偏頗。我深刻反省，正是因為對歷史悲劇缺乏足夠深入的思考，才導致了判斷上的不周全。

未來我將督促自己更全面地了解歷史真相，並虛心學習一位演員在面對歷史創傷題材時，必須背負的社會責任。同時，基於對受難家屬基本權利的尊重與對史實的敬畏，我在此懇請製作單位，在尚未取得所有相關人士的正式授權與理解之前，停止此片的後續製作與傳播，以避免錯誤的認知進一步擴散。

對於劇組引發的紛擾，作為前輩，我也深感遺憾與抱歉，祈請大眾能給予共同參與的年輕演員們，一個反思、學習與修正的空間。

再次向林家及所有相關人士及家屬，表達我最誠摯的歉意。





