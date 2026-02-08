寇世勳道歉！公開呼籲《世紀血案》終止製作 喊話：未取得授權前要停止

記者王培驊／綜合報導

電影《世紀血案》改編「林宅血案」引發高度爭議，相關討論持續延燒。片中演員寇世勳今（8日）透過社群平台發表聲明，除就自己參與演出及日前在殺青記者會上的言論，正式向林義雄、方素敏夫妻與其家人致歉外，也進一步公開呼籲製作單位，在尚未取得相關人士正式授權與理解前，應停止本片後續製作與傳播。

改編「林宅血案」的電影《世紀血案》風波持續延燒。（圖／記者鄭孟晃攝影）

寇世勳在聲明中坦言，因個人思慮不周，且對歷史悲劇的認知不足，導致相關言論與演出行為，對當事人及家屬造成「二次傷害」，對此深感自責。他表示，經過這段時間的沉澱與各界指教，逐漸意識到自身盲點，也重新檢視自己在面對歷史創傷題材時所應承擔的責任。

他指出，受限於成長背景與環境因素，忽略了威權體制下人物背景與意識形態難以切割的歷史脈絡，同時也低估劇本在改編真人真事時，可能對社會大眾產生的引導與偏差，最終導致判斷不夠周全，對歷史傷痛缺乏足夠深刻的反思。

寇世勳強調，未來將督促自己更全面理解歷史真相，並虛心學習演員在面對歷史創傷題材時，必須承擔的社會責任。同時，基於對受難家屬基本權利的尊重，以及對史實的敬畏，他公開懇請製作單位，在尚未取得所有相關人士正式授權與充分理解之前，應停止本片後續製作與傳播，以避免錯誤認知進一步擴散。

針對本片引發的爭議與紛擾，寇世勳也以「前輩」身分表達遺憾與歉意，並呼籲外界給予共同參與演出的年輕演員更多反思、學習與修正的空間。聲明最後，他再次向林義雄家屬及所有相關人士，表達最誠摯的歉意。

