寇世勳《世紀血案》為年輕演員求情：祈請大眾給修正空間
〔記者廖俐惠／台北報導〕寇世勳今天(8日)為電影《世紀血案》引發的爭議道歉，除了向林義雄一家表達歉意之外，同時也為年輕演員求情，希望大眾給予他們反思、學習與修正的空間。
楊小黎、簡嫚書、李千娜、黃河及夏騰宏昨天紛紛發出聲明道歉，演員群事前似乎都不清楚未獲得林義雄授權一事，簡嫚書、黃河更直指，製片方載明「已保證取得本片的合法授權」，是後續才知道真相；而黃河也透露，當初希望能夠拜訪施明德的家屬，但得到「家屬不希望接受採訪與拜會」的回應，基於對劇組的信任，選擇尊重家屬不願被打擾的心情，沒想到卻是這樣的結果。
寇世勳在聲明中開頭以及結尾都向林義雄一家道歉之外，內容也提及作為前輩深感遺憾與抱歉，「祈請大眾能給予共同參與的年輕演員們，一個反思、學習與修正的空間。」
至於他先前脫口「沒有意識形態」一事，寇世勳表示：「由於成長背景與環境的局限，使我忽略了在威權體制下，角色本身的背景難以切割的意識形態，也低估了劇本在詮釋真人真事時可能產生的引導與偏頗。」他強調正深刻反省，未來會督促自己更加了解歷史真相，虛心學習一位演員在面對歷史創傷題材時，必須背負的社會責任。
