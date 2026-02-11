寇世勳：「世紀血案」製作單位隱瞞 禁用聲音肖像

（中央社記者王心妤台北11日電）電影「世紀血案」以林宅血案為主軸，演員寇世勳今天聲明，製作單位蓄意隱瞞「未獲林義雄先生及其他當事人及其家屬授權」事實；除禁止使用他的聲音、肖像等，也將阻止上映。

演員夏騰宏、黃河、簡嫚書昨晚在社群平台發布聲明指出，「世紀血案」製作單位蓄意隱瞞「未獲林義雄先生及其他當事人及其家屬授權」事實，使演員和工作人員在不知情下參與，引發社會及家屬二度傷害。

寇世勳今天在個人臉書粉絲專頁同樣貼出聲明表示，製作單位蓄意隱瞞「未獲林義雄先生及其他當事人及其家屬授權」事實，逕自拍攝林宅血案題材電影，使他在不知情下參與，引發社會及家屬二度傷害，對此表達最深痛的道歉。

廣告 廣告

聲明指出，寇世勳簽約前，曾反覆確認是否已獲得當事人授權，製作單位不只在合約明文保證，更故意不告知爭議之處，製作單位的行為已對當事人及其家屬造成莫大的傷害。

此外，聲明表示，目前要做的就是阻止電影任何製作、上映或任何形式的露出，並已委任律師嚴正要求此片製作方，立刻停止以任何方式使用演員肖像、姓名、聲音、表演與任何著作，否則將依法採取法律行動。（編輯：吳素柔）1150211