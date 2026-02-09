寇世勳、徐坤華先後發聲明 馮賢賢曝疑點：嗅到大野狼進場的氣味

記者李鴻典／台北報導

改編自「林宅血案」的電影《世紀血案》連日引發風波，資深藝人寇世勳、導演徐坤華在沉寂多日後，在8日先後發出聲明，但前公視總經理、資深媒體人馮賢賢質疑，似乎有一種套路出現。

《世紀血案》。（圖／費思兔文化娛樂股份有限公司提供提供）

馮賢賢表示，週日稍早寇世勳呼籲世紀血案製作單位，「在取得所有相關人士的正式授權與理解之前，停止此片的後續製作與傳播…」。晚上導演徐坤華也發聲明，希望大家不要把焦點轉移到他的家人身上，並說將「暫停」參與本片的所有後製工作…

馮賢賢指出，是寇世勳讓大家知道，徐坤華的祖父徐梅鄰是林家血案發生時的警總發言人。他顯然知道的比其他演員多。

在拍片現場，幾個主要演員上場時都被要求拍很多顆鏡頭，只有寇世勳都是一次就過關，似乎他跟導演之間特別有默契？他的戲只要一種演法就OK？而且其他演員只替自己辯解，不敢要求製片方「停止後製」，只有寇世勳敢。他顯然佔著一個很特殊的位置。

馮賢賢也指出，導演徐坤華說殺青記者會他沒被通知，我們不知是否屬實。他沒出現，並不能證明他只是個不重要的打工仔。沒有任何電影的導演是這樣的地位。導演缺席，更讓人懷疑製片方刻意在保護他。

馮賢賢質疑，現在兩人在同一天內，都提到「有條件的」停止後製，似乎是在替製片方解除壓力。

馮賢賢坦言，自己沒有水晶球，不敢說她的推測是鐵口直斷。也並不想窮追猛打，不放過誠心道歉的人。之前道歉的幾位年輕演員，她都不會去說什麼。他們誤闖叢林，慘遭撻伐，已經吃夠苦頭了。有人繼續批評他們認識不夠深刻，會不會是柿子挑軟的捏？

馮賢賢直言，策劃這場邪惡行動的，是製片方，不是那些年輕演員。主創是製片郭木勝，編劇蘇敬軾「我懷疑 真正編劇是被保護起來的另有其人，而蘇作為出品人，是黨書記那樣的指揮角色」，導演徐坤華。

馮賢賢認為，寇世勳、徐坤華前後這兩場聲明秀，感覺有點怪。似乎有協作關係。

台灣很多人都善良，願意祝福認錯的人。馮賢賢說，共產黨太清楚這一點，可以輕易用道歉術金蟬脫殼，把台灣人玩弄於鼓掌之上。「今天我開始嗅到大野狼進場的氣味，所以提醒一下」。

馮賢賢還表示，「寇世勳，我不確定。徐坤華，嗯，我看到很多不誠實的修辭操弄」，例如他「明瞭是非與正義」，但輕忽了「自己的身世背景」會帶來的誤解。表面上在道歉，實際上在暗指別人對他身份霸凌。

