寇世勳、阮虔芷悼趙學煌「一路好走」

寇世勳（後排右起）28年前曾與趙學煌、王中皇以明星棒球隊身分，和林千鈺（前排右起）、胡佩蓮、童安格一起出席活動。（資料照片）

資深演員趙學煌10日因病過世，享壽69歲。曾合作過《一剪梅》等作品的老友寇世勳與他的澎湖鄰居、兒時玩伴阮虔芷，昨都發文哀悼，祝福摯友一路好走。

寇世勳表示，趙學煌自從2000年出意外、造成全身癱瘓後，2個寶貝女兒都非常孝順，配合媽媽照顧爸爸、照顧家裡，「太太秋蓉更是了不起！這25、6年，無怨無悔、不離不棄，全心全意、無微不至地照顧丈夫」。他感傷地說：「兄弟，如今你離開了，對於你自己或許是一種解脫；對於家人來說，更或是一種你對她們愛的方式。學煌，一路好走！」

廣告 廣告

他也曬出1998年明星棒球隊到屏東協助募款的2人合照，「學煌是球隊隊長，我是當時的演藝學會理事長，感謝這珍貴的回憶被捕捉」。其實兩人早在1984年合作中視《一剪梅》就結緣，後續還合作《秋水伊人》、《大地兒女》等作品。

阮虔芷也透露與對方的緣分，「他是我澎湖的鄰居，小時玩伴，他住光復路35巷，我家住37巷，他整整大我1歲1個月」。她回憶，20多年前趙學煌出車禍後，就躺在床上，從醫院回家時，她曾去探望，「他撐著笑臉，我知道他心裡苦，但人生無奈」，如今聽聞噩耗，她哀傷嘆：「學煌，辛苦了，一路好走。」