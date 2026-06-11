寇乃馨否認垃圾屋「廚房堆滿鞋」行李箱塞滿3房！網看傻：根本囤物癖

娛樂中心／綜合報導

有「活動女王」之稱的藝人寇乃馨，近年跨足直播事業成績亮眼，與音樂人黃國倫結婚多年，夫妻倆經常透過社群分享私下生活。近日寇乃馨大方公開一家人居住多年的舊家，除了曝光超過200個行李箱、3間房收藏空間外，更意外揭露家中「沒有廚房」的特殊景象，原本的廚房已經被大量鞋盒全面占據，畫面曝光後掀網友兩極討論，傻眼直言「這已經不是收納，是囤物」。

寇乃馨的住家廚房堆了滿滿的鞋盒鞋子。（圖／翻攝自寇乃馨 IG）

寇乃馨在社群Threads影片中透露，夫妻倆平時幾乎沒有下廚習慣，因此多年前便將廚房改成鞋子收納區，從櫥櫃、檯面到抽油煙機附近，全都堆滿鞋盒與物品。她笑說：「我們家目前真的沒有廚房這回事。」甚至表示家中瓦斯早已切斷，避免鞋子與大量收藏品堆放後產生安全疑慮。

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寇乃馨的廚房滿滿的鞋盒鞋子，瓦斯爐與抽油煙機完全被埋沒。（圖／翻攝自寇乃馨 IG）

除了鞋子之外，廚房空間內還分類存放各式口罩、衛生紙、袋子等生活用品。寇乃馨強調，雖然家中東西很多，但每一項物品都有固定位置，鞋盒也都標示清楚，自己並非隨意堆積，而是透過分門別類的方式達到最大化收納。

寇乃馨家中竟收藏200多個行李箱。（圖／翻攝自寇乃馨 IG）

寇乃馨介紹收藏Kiki&Lala行李箱的專用房間。（圖／翻攝自寇乃馨 IG）

此外，寇乃馨先前也公開家中擁有約200個行李箱，甚至分3個房間擺放。其中一區為收藏等級的精品行李箱，因為捨不得使用，還會包膜保存；另一間則專門收藏她喜愛的「雙星仙子Kiki&Lala」行李箱，每個箱子內還放滿相關周邊收藏；剩下的空間才是平時工作旅行真正會使用的行李箱。

影片曝光後，網友對於如此大量的收藏卻出現不少質疑聲音，不少網友也湧入留言，紛紛寫下：「這有囤積症吧……看了好反胃」、「根本囤積症，才不是收納整理極大化，只是亂放東西」、「還以為是摩曼頓的後場」、「沒想到豪宅也會塞到像市井小民的倉庫」、「鞋子放到連廚房都消失，真的太誇張了」、「以前也愛買包鞋，後來發現放到脫皮發霉才改掉習慣」、「如果是我家，我根本不想讓別人拍，真的好亂沒質感」。有人指出，許多鞋包長期沒有使用，可能面臨脫皮、發霉、老化問題，也有人認為原本應該用來生活的空間被收藏品占滿，看起來反而失去家的舒適感。

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