寇乃馨和尪黏TT 不接受黃國倫出國不帶她

前啦啦隊女孩粿粿遭3年丈夫范姜彥豐指控她與好友邱勝翊（王子）婚內出軌；結婚16年、剛結束1個月美國旅行的黃國倫、寇乃馨，7日與黃小柔出席家居品牌快閃展，直言無法接受另一半跟異性出國。

寇乃馨說，2人婚後除了工作不曾分開，「我們很黏對方，而且男男女女出去玩，為什麼不行帶我一起」。黃小柔透露，老公多次和庹宗康、屈中恆出國，基於對老公的信任，她從未追問同行的夥伴還有哪些人。

黃國倫、寇乃馨2年前在南港購入兩戶打通約160坪、市值超過2億的新屋，預計明年春節搬入。昨談到千萬的裝潢，黃國倫抱怨，喜歡KIKILALA的寇乃馨將主臥設計成粉紅色、更衣室為粉藍色，讓他無法接受，夫妻倆一度吵到要分房，「後來我妥協了，她辛苦一輩子終於打造夢想房子，她很值得擁有」，幽默表示已做好一進房就閉眼的打算。

另，馬來西亞歌手黃明志捲入網紅謝侑芯命案，日前主動投案，相戀15年女友Sarah一直陪在身邊。3人不認識黃明志，但都不捨Sarah的無條件付出。寇乃馨認為，健康的情感關係一定會讓彼此變得更好，「要先珍愛自己，才能去談感情」；黃小柔以母親觀點來看，希望條件好又有才華的Sarah珍惜自己，好好審視關係。