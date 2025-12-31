寇乃馨嫁黃國倫16年！鬆口自爆：曾一次談4男

娛樂中心／綜合報導

54歲女星寇乃馨2009年與小9歲資深音樂人黃國倫結婚，兩人是演藝圈中有名的模範夫妻。寇乃馨日前上節目罕見爆料，自己曾「一次狂劈4男」的叛逆感情史，並透露自己父母當年強烈反對她嫁給黃國倫；至於當時如何搞定家庭革命、讓父母鬆口，她表示全靠一招絕殺，讓在場嘉賓聽完超傻眼。

節目《小姐不熙娣》最新一集討論「我不要成為你的人生續集！爸媽請放下遙控器好嗎？」話題，寇乃馨作為嘉賓之一分享「被爸媽遙控」的成長血淚史。據《壹蘋新聞網》報導，寇乃馨控訴父母對她管教嚴格，要求她「成績不好的朋友一律禁止來往」，導致求學期間沒人想跟她當朋友。

女星寇乃馨（右）2009年與小9歲資深音樂人黃國倫（左）結婚。（圖／翻攝自臉書@寇乃馨）





父母嚴厲管控寇乃馨的擇友，之後卻產生反效果，導致她對待感情生活一度變得超叛逆。寇乃馨在節目中自爆父親嚴格規定她大學前不准交男友，因此一進入大學後的她就開始「報復性戀愛」，最狂紀錄「一次交四個男友」。這番話一出引發全場炸鍋，主持人派翠克和Sandy當場傻眼「什麼狀況！談戀愛是在團購嗎？」。

寇乃馨曾在臉書上傳與父親的同框合影。（圖／翻攝自臉書@寇乃馨）





對於叛逆感情史，寇乃馨還在節目中談及16年前秘婚黃國倫的過往。她表示，父母當年不接受黃國倫的外型，且介意對方二婚、有小孩，因此強烈反對她嫁給黃國倫；父親甚至還揚言斷絕父女關係。但寇乃馨乾脆「先斬後奏」，直接飛到耶路撒冷與黃國倫秘婚，回台後才慢慢說服父母接受這段婚姻，超勇做法讓全場來賓聽完全嚇壞。





知名主持人寇乃馨1989年畢業於北一女中。（圖／寇乃馨提供）





據了解，知名主持人寇乃馨1989年畢業於北一女中，之後以高分考上台大外國語文學系。踏入演藝圈後的她，憑藉優秀口才和敏捷思維，被外界封為「尾牙天后」、「活動女王」。她與老公、現年62歲的資深音樂人黃國倫，過去曾一度專心經營中國平台，寇乃馨憑藉超強帶貨能力，開直播數百場，還創下最高峰月營業額破2億的驚人業績。不過，夫妻倆在疫情爆發，就將重心放回台灣，寇乃馨也曾公開表明「我跟國倫老師是愛台灣的」。

