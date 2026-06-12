寇乃馨家狂塞行李箱、鞋盒！她看傻吐真心話：像阿嬤家

寇乃馨和黃國倫家堆滿鞋盒。(圖／翻攝自寇乃馨 IG）

有「活動女王」之稱的藝人寇乃馨，日前透過社群公開舊家影片，家中堆放大量行李箱與收藏物品的畫面引發外界討論，部分網友甚至形容宛如倉庫空間。對此，網紅陳沂12日在臉書發文，針對相關內容提出個人看法，也引發關注。

陳沂在貼文中提到，寇乃馨家中物品數量雖多，但屬於個人生活選擇範疇，並強調自己偏向極簡風格，日常幾乎不囤積雜物。她也在文中直言：「囤物我是完全不行，討厭阿雜感，會覺得很像阿嬤的家，冰箱裡塞滿紅白條紋塑膠袋那種。」語氣間可見對居家整潔與空間感受的在意。

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此外，陳沂也提到自己對於浪費資源的觀感，認為物品若長期閒置於角落未被使用，反而失去原有價值，因此若判斷用不到的物品，通常會選擇轉送他人使用，以延續物品功能。陳沂也提到家庭與伴侶間對生活習慣的接受度差異，並以自身經驗舉例：「像我媽只要一囤物就會被我罵，黃國倫竟然ok！果然，婚姻就是要接受並包容，對方的點剛好是你能接受的。」

貼文一出，網友也紛紛留言提醒：「一個囤行李箱、一個囤吉他沒毛病啊」、「有錢沒地方花，反正他們也沒小孩，不影響其他人開心就好」、「拿一坪幾十萬的空間堆用不到的東西，有錢就是任性」、「國倫老師其實也不遑多讓，他的吉他多到也嚇死人」、「因為黃國倫老師是不是也超級多收藏」、「但我真的覺得她家整理得很乾淨，雖然東西多但是順眼的～～」。

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