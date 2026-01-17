寇乃馨慘了！當眾脫口「1稱謂」惹惱黃國倫 竟是他「寫悔過書」求和

娛樂中心／蔡佩伶報導

歌手黃國倫跟寇乃馨結婚近20年，是演藝圈中的模範夫妻檔，常在社群中分享生活點滴的他們，近日，夫妻二人被問到如果彼此生氣要怎麼去哄對方，沒想到寇乃馨竟透露是「寫悔過書」，還分享踩到黃國倫地雷的往事。

寇乃馨表示之所以會寫悔過書，是希望對方知道「錯在哪裡」，以後絕對不要再犯，黃國倫透露自己首張悔過書發生在一場聚會，當時寇乃馨脫口叫黃國倫「老黃」並要求他唱歌給大家聽，但「老黃」稱謂卻讓黃國倫不開心，認為寇乃馨不應如此叫他。

寇乃馨脫口叫黃國倫「老黃」。（圖／翻攝自IG）

當天聚會也因為黃國倫擺臭臉，導致氣氛相當尷尬，事後返家的寇乃馨忍不住哭了，直呼「為什麼在我朋友面前讓我丟臉」，表示黃國倫不讓自己叫他老黃，「你就是不愛我」，最終，黃國倫寫下第一封悔過書，內容提到允許寇乃馨稱他「老黃」，仔細一看就連立書人都是寫「老黃」。

雖然獲得黃國倫的允許，但寇乃馨自此之後再也沒叫過黃國倫「老黃」，認為黃國倫選擇尊重她，「我也願意尊重你」，寇乃馨提到黃國倫願意放軟態度，安慰他的心情，並且許下承諾，「這是愛情證明」，放閃之際還不忘猛虧黃國倫寫的悔過書比情書還多。

黃國倫對此感到憤怒。（圖／翻攝自IG）

