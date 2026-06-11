寇乃馨曝廚房鞋櫃化！黃國倫調侃「瓦斯開不了」

娛樂中心／劉詩婕報導

有「金牌主持人」之稱的藝人寇乃馨，因口條清晰、反應機敏與舞台魅力受到觀眾喜愛，與音樂人黃國倫在2009年結婚，婚後夫妻倆經常以夫妻檔身份參與節目與活動，經常分享婚姻生活，也常被視為演藝圈話題夫妻之一。寇乃馨昨（10）日公開家中真實樣貌，卻意外掀起兩極討論，只見寇乃馨家的廚房從牆上到桌上都是塞滿的鞋盒。畫面曝光後，隨即引發粉絲討論，不少人驚呼「這個也算另類的囤積症吧」。









原來明星家也這樣？寇乃馨自曝「我家沒廚房！」舊家開箱畫面全曝光

寇乃馨（左圖左）與黃國倫（左圖右）一路介紹鞋子到袋子，影片可見從廚房到洗衣間都被滿滿鞋盒佔領。（圖／翻攝自IG@nancykou0522）

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寇乃馨昨（10）日在Instagram上發布一則影片，開頭便笑說：「你絕對沒看過這樣的鞋櫃？！我家目前真的沒有廚房這回事耶⋯」隨著鏡頭帶入家中環境，只見原本設計成廚房的空間，如今已被堆積如山的鞋盒占滿，從地面一路堆疊到櫃體周圍，幾乎看不出原本的樣貌。除了廚房區域外，就連原本規劃為洗衣房的位置，也同樣放滿鞋盒，儼然成為家中的大型收納空間。一旁的黃國倫也在旁邊調侃說：「想說半夜來煮個東西吃，結果卻發現，唉？開不了瓦斯！」寇乃馨則以輕鬆幽默的口吻表示：「我已經把瓦斯切掉了，避免危險。」

原來明星家也這樣？寇乃馨自曝「我家沒廚房！」舊家開箱畫面全曝光

寇乃馨稱自己收拾東西依然分門別類，回頭卻看見滿牆鞋櫃，讓全網笑暈。（圖／翻攝自IG@nancykou0522）

影片曝光後引發網友熱議，有人笑稱「這個也算另類的囤積症吧」、「我快笑瘋！只有乃馨老師可以超越乃馨老師」、「姊姊也太有創意了吧！廚房成功鞋櫃化，空間利用滿分！」，也有人認為這樣的居家模樣反而更有生活感，表示說：「廚房的部分太逗了！」不過部分網友則擔心，過多鞋盒堆放可能影響居家安全，若遇到緊急狀況恐增加風險。





原文出處：寇乃馨家裡沒廚房！鞋盒堆滿整個空間 黃國倫傻眼喊開不了瓦斯

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