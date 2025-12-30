寇乃馨自爆「大學同時劈腿4男」 先斬後奏秘婚黃國倫

望子成龍成鳳，不少子女在成長過程中，都曾「被爸媽遙控到快窒息」。寇乃馨近日在《小姐不熙娣》中就控訴，父母從成績、交友、戀愛、工作都要管控，叛逆的她自爆因此在大學報復性戀愛，最高紀錄一次談了四個男友。

寇乃馨率先控訴，父母從小就要求她「把他們沒過好的人生過好」，不僅成績要求頂尖，連交友圈都被嚴格控管，成績不好的朋友一律禁止來往。父母甚至會偷拆朋友寄來的信、偷聽她講電話，讓她無奈表示：「根本沒人敢跟我當朋友。」

廣告 廣告

此外，因媽媽工作的關係，寇乃馨從小在電視台走跳，對演藝圈充滿憧憬，雖有不少製作人想簽她，卻遭媽媽強力阻止。原來媽媽出身演藝世家，家族曾因演藝事業負債，留下巨大陰影，認定這行風險極高，堅決反對她踏入，但最終寇乃馨仍不顧反對，堅持走出自己的人生路。

寇乃馨自爆「大學同時劈4男」。（圖／東森綜合台提供）

未料，寇乃馨在感情生活上更顯叛逆，自爆父親嚴格規定大學前不准交男友，結果一上大學她竟「報復性戀愛」，最高紀錄「一次交四個男友」，派翠克和Sandy當場傻眼：「什麼狀況！談戀愛是在團購嗎？」

更勁爆的是，她與黃國倫的婚姻當初也遭父母強烈反對，父親甚至揚言斷絕父女關係，原因除了不接受黃國倫的外型，更介意他是二婚且有小孩。面對家庭革命，寇乃馨乾脆「先斬後奏」，直接飛到耶路撒冷與黃國倫秘婚，回台後才慢慢說服父母接受這段婚姻。

本集於今（30日）晚間10點在東森綜合台32頻道播出。

Yahoo奇摩新聞娛樂記者 簡子喬／報導