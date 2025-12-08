寇乃馨要求「手寫悔過書」⋯家裡厚厚一疊 黃國倫想打字被拒絕

黃國倫在《綜藝OK啦》錄影現場坦言，只要在婚姻裡犯錯，就會被寇乃馨要求寫「悔過書」，他苦笑回憶：「她跟我吵完架後要我寫悔過書，我問能不能傳簡訊？她說不行，要手寫才有誠意。」

寇乃馨、黃國倫上節目。（圖／中天）

寇乃馨直言：「因為我很怕他不知道錯在哪，下次又會犯同樣的錯。」雖然聽起來嚴格，她卻笑說這是兩人獨有的甜蜜方式：「我們家的悔過書厚厚一疊，他願意放下驕傲逗我開心，我覺得很感動，也覺得甜。」

黃國倫談到婚後最大感謝，就是寇乃馨在所有重大決定上始終站在他這邊。他提到人生第一場大型售票演唱會時，竟一口氣挑戰北京鳥巢，規模之大讓原本談妥的贊助商全數撤離：「整個費用要兩千三百多萬人民幣。」

寇乃馨補充，當時夫妻兩人決定孤注一擲：「我們就把兩個人的錢湊一湊全砸下去，他問萬一賠了怎麼辦？我說那我們就賣房子。」幸好演唱會當天有八成入座，但黃國倫依舊因完美主義而自責，直到寇乃馨花兩個月做了一本立體卡片紀錄鳥巢的美好，他一看就忍不住落淚。