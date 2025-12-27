「富三代千金」涉毒逃亡海外落網！於柬埔寨產子後返韓受審

黃荷娜從千金淪落為毒品嫌疑犯。（圖／達志影像、黃荷娜IG）

南韓企業南陽乳業創辦人的外孫女黃荷娜（황하나、Hwang Hana），曾跟男星朴有天論及婚嫁而聲名大噪。不過，黃荷娜過去多次染毒，2023年12月逃往東南亞，成為通緝犯，直到今年12月24日才落網、被遣返韓國接受調查。據悉，她在柬埔寨秘密生子後，才決定回韓國投案。

綜合韓媒報導，黃荷娜被控於2023年7月在首爾江南一帶，涉嫌用注射器替兩名友人施打甲基安非他命（俗稱冰毒）。案件進入調查程序後，她於同年12月出境逃往泰國，隨後在護照遭註銷的狀態下，非法進入柬埔寨，繼續滯留海外。

警方指出，黃荷娜最近有意自願返韓，警方遂派員前往柬埔寨，並於24日在柬埔寨金邊國際機場發現她，將其當場逮捕。

水原地方法院26日認為黃荷娜涉嫌違反《毒品管理法》，加上有前科、逃亡海外2年，有湮滅證據之虞，准予簽發拘捕令，將她收押。不過，黃荷娜全面否認指控，強調自己沒有碰毒，也未替他人施打。她還打悲情牌表示，前陣子在柬埔寨產下一名小孩，為了對孩子負責，才決定返韓面對司法調查。另據《SBS》報導，與黃荷娜一同滯留柬埔寨的小孩及孩子生父，也跟著她返回韓國。目前全案正在進行深入的調查，預計明年初將移送檢方。

黃荷娜是南陽乳業創辦人外孫女，妥妥的富三代，卻誤入歧途。她在2015年、2016年左右，就因多次使用毒品而入獄服刑，曾透露吸毒的後遺症很可怕，除了皮膚、牙齒損傷，連頭髮都掉很多，手臂和腳也佈滿染毒的痕跡。

★《中時新聞網》關心您：保護自己、遠離毒品！

