富不過三代？老夫妻手握4千萬因兒「1請求」面臨破產 晚年生活超淒涼

財經中心／王文承報導

一對68歲的退休夫妻，累積退休金高達4000萬日圓，原本生活無虞，卻因不斷資助兒子一家，最終陷入「給也不是、不給也不是」的窘境，甚至引爆親子衝突。（示意圖／PIXABAY）

不少父母在子女成長過程中過度付出，原以為等孩子成家立業後，自己就能安享晚年，沒想到卻反而成為退休生活中最沉重的負擔。日本一對68歲的退休夫妻，累積退休金高達4000萬日圓（約新台幣800萬元），原本生活無虞，卻因不斷資助兒子一家，最終陷入「給也不是、不給也不是」的窘境，甚至引爆親子衝突。

富不過三代？老夫妻因兒1請求面臨破產



根據日媒《THE GOLD ONLINE》報導，日本新年期間有贈送「御年玉」的傳統習俗，透過實體禮物或金錢祝福子女與孫輩成長，類似台灣的壓歲錢。不過，對主要依賴退休金生活的長者而言，這類支出往往成為沉重負擔。

報導指出，中塚秀夫（化名，68歲）曾是公務員，妻子惠子（化名）則在建築公司擔任文員至退休，夫妻倆長年為退休生活努力存錢，累積約 4000 萬日圓退休金，目前每月可領取27萬日圓（約新台幣 5.4 萬元），經濟狀況看似相當穩定。然而，今年他們卻將給孫女的新年壓歲錢，從原本的 1 萬日圓（約新台幣2000元）大幅縮減至1000日圓（約新台幣200元），背後原因令人唏噓。

一切始於兒子與媳婦的「苦苦哀求」。起初，夫妻倆同意替孫輩支付每月學費，因為兒子表示「托兒費和房貸已讓家計吃緊，學費更是雪上加霜」。秀夫心想，若是為了孫子的教育，再辛苦也值得，便答應了資助。

然而，隨著時間推移，兒子一家的要求卻愈來愈高，不只希望父母繼續負擔學費，還要求購買高級童裝品牌、食用價格不菲的有機蔬菜，生活水準不斷升級。夫妻倆逐漸意識到，若繼續無止盡地金援，不僅會侵蝕自己的老本，也可能讓兒子一家永遠無法經濟獨立。

深思熟慮後，秀夫終於對 34 歲的兒子佑介（化名）坦言：「我們只能給你到這裡了，你是不是該停止依賴父母，學著量入為出？」並開始縮減金錢支援，包含調降新年壓歲錢。沒想到，此舉卻換來兒子與媳婦的強烈不滿與怒氣，親子關係因此陷入緊張。

近年來，日本媒體頻繁出現「孫輩破產」一詞，指的是祖父母因過度將金錢投入孫子女身上，最終耗盡退休資金、晚年生活難以維繫的現象。專家指出，特別是學費、課外活動等長期且固定的支出，一旦開始便難以中途喊停，最容易拖垮退休財務。

專家分析，即便子女在金錢上提出不合理要求，只要長輩能及早認清自身財務狀況、果斷停止資助，問題通常不至於惡化。然而，許多人因不捨、愧疚，或擔心影響親情，只能一路資助下去，直到自己瀕臨破產才驚覺事態嚴重。

此外，也有不少長者因不了解自身財務狀況，或為了維持「體面」，不願向外界承認經濟壓力，進一步加深風險。專家提醒，對於主要依靠退休金生活的家庭而言，過度贍養孫輩，無疑是在動搖晚年生活的根基。

因此，專家呼籲，長輩有必要坦誠向年輕一代說明退休生活的真實狀況，打破「老人一定很有錢」的迷思，才能避免親情最終被金錢壓垮。

