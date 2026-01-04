富二代低調有禮她超心動 開口2句話秒幻滅！網友揭傳產家庭黑暗面

一名網友透露女性朋友跟傳產富二代相親，沒想到男方說2句話就把人嚇跑。（示意圖，非當事人，photoAC）

許多人對嫁入豪門都有綺麗的幻想，但有網友在Threads分享，朋友最近去跟傳產富二代相親。男方開車低調、斯文有禮，讓朋友一度心跳加速，沒想到聊到未來規畫時，對方兩句話就讓朋友瞬間從粉紅泡泡中驚醒，男方語氣雖然客氣，卻傲慢透露出只要嫁進去，就得乖乖聽從長輩指揮，讓不少網友也吐槽「這不是找老婆，這是找長照」。

富少二句話透露家族有傳統包袱

這名網友發文分享朋友踩雷的相親經驗，朋友原本對男方謙遜有禮的形象頗有好感，對方家中經營工廠，讓她以為挖到寶，沒想到男方卻在談話中直接預告，婚後女性應以家庭為重，還加碼強調「公司很忙，我媽會教妳怎麼當個好媳婦」，這兩句話就像冷水澆頭，讓原本暈船的女生瞬間大清醒，意識到對方的溫柔背後，其實藏著深不可測的傳統包袱。

網友的朋友感慨這種富二代並非要帶妳去看大世界，而是要把妳塞進他們家早就設定好的框架裡，原本浪漫的氛圍瞬間幻滅，聽起來更像是應徵一份沒有下班時間、還要被婆婆督導的職缺。

26網友圍觀直呼可怕

貼文引來26萬名網友圍觀，紛紛搖頭直呼太可怕，直言嫁入傳產家庭往往不是當少奶奶，「當傳產二代老婆，八成都沒好下場，婆婆很靠北、公公很摳、很傳統」「之前在傳產上班過，看到老闆娘也要下去產線幫忙，真的很辛苦，以享福心態嫁入傳產會很痛苦」「免費24小時女傭+能生孩子=好媳婦」。

網友揭傳產家庭暗黑真相

還有人點出傳產家庭的暗黑真相，「很多公婆過世前，傳產二代也只是領零用錢的打工仔」「富二代會走到相親，就是因為別家富二代嫌棄，別以為相親市場能撿到好婚姻」「若妳沒有對等的資本上桌，這段婚姻就不是跨越階級，只是簽了一份終身責任制的高級勞務合約」。

