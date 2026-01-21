富二代勾勾迪賣場女2年 跟騷法判刑6月確定 3

CNEWS匯流新聞網記者張孝義／台北報導

自稱台中海線望族建設公司富二代的阿強（化名）到某賣場購物，結帳時見到收銀員阿芬（化名）驚為天人，當場遞名片送禮盒，不顧阿芬的拒絕，對阿芬「勾勾迪」了2年，甚至阿芬離職還假冒友人向阿芬親友追蹤阿芬，讓阿芬不堪其擾報警處理，台中地院依跟騷法判刑6月、得易科罰金，阿強上訴二審；台中高分院審理後，認原審判決無不當或違法，駁回上訴，全案定讞。

阿強是於111年4月9日到台中市某賣場購物，結帳時見到收銀員阿芬心生愛慕，當場就先遞出名片，再到賣場購買禮盒送給阿芬，還在賣場盯梢、等待阿芬下班。阿芬以為是阿強結完帳忘記拿走，追上去請阿強帶走，但阿強卻說該禮盒給她，阿芬只好拿去服務中心以客人的遺留物處理。

之後阿強「追求」不停，不但繼續送禮，還找到阿芬的臉書傳送「哥哥家可是台中海線望族呦！」、「覺得您工作時候好認真好負責欸」、「說真的我有點捨不得妳那麼累」；甚至不停到賣場等阿芬下班，阿芬當面拒絕阿強追求，還請女主管直接把禮物還給阿強，並有向阿強表明不要再有送禮跟一直來賣場騷擾的行為，但是阿強仍繼續送禮。。

當時服務中心人員看到阿強出現，就會請阿芬去結帳室待著，導致阿芬無法在工作崗位，等到阿強離開後阿芬才回家，且服務中心人員說被告有詢問我是否已下班。

阿芬113年從賣場離職，前同事聯絡時告知她，阿強還到賣場詢問她。還以臉書訊息向阿芬親友假稱是阿芬的友人，試圖以此方式查知阿芬所在，阿芬非常害怕，在友人鼓勵下向警方報案。

阿強到案後，固坦承有在賣場見到擔任收銀員之阿芬，之後有送禮給阿芬，及透過通訊軟體持續傳送訊息及自己的照片給阿芬，又於113年7月間透過訊息對阿芬家人佯稱其為阿芬之友人，表示其在找阿芬之事實，但是矢口否認有愛慕阿芬跟任何跟蹤騷擾之犯行，辯稱其在賣場買東西時，不慎撞倒而打翻阿芬的水壺，阿芬有點不悅，他心有內疚，隔一、二週之後，就買燕窩禮盒到賣場要跟阿芬致歉。

台中地院法官審理認為，阿芬並無與被告交友或接受其追求之意願，被告應有所知悉，且阿芬前已透過主管對被告表示拒絕之意後，被告仍繼續送禮，復透過臉書不斷單方面傳送上開訊息予阿芬，以表示其愛慕、追求之意，時間長達約1年半至2年，嗣被告甚至假冒阿芬友人而私訊阿芬親友詢問阿芬所在，依一般社會標準，被告的這些行為已非正常交友行為。

至於被告雖辯稱其係因打翻水壺為向阿芬道歉云云，然阿芬於本院審理時證稱，她沒有印象有無發生被告撞倒、損壞水壺的事，被告沒有表示送禮是為向她道歉，她不曾要求被告針對何事向我道歉，阿強的辯詞已屬無據，判刑6月、得易科罰金。

台中高分院審酌被告與告訴人阿芬素不相識，僅係偶然在賣場結帳遇見而對告訴人阿芬心生愛慕，竟為圖個人私慾滿足，違反告訴人阿芬意願，對告訴人阿芬持續為跟蹤騷擾行為，使告訴人阿芬內心感到不安、畏懼而受有相當程度之心理壓力，影響告訴人阿芬之日常生活或社會活動，實難為重視性別關係界限之現今社會所接受，所為應予非難。

又酌以被告犯後所辯多避重就輕，並未真心悔過，復衡其長期實施跟蹤騷擾行為，影響告訴人阿芬之身心非輕，告訴人阿芬並於原審審理時當庭哭泣，又被告迄未獲得告訴人阿芬之原諒，應予嚴懲。原審判決不當或違法，被告請求改為量處拘役之刑，容有過輕，非為可採，駁回上訴，全案確定。

照片來源：AI生成

