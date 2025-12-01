富二代男友是恐怖情人！ 她帶走「聘金預備款」秒消失：這是我應得的





男女交往之前，一定要睜大雙眼！一名女網友近日在網路上分享自身驚險的交往經驗，她與一名出身傳產富二代的男子交往，原本以為遇到了可以託付終身的對象，沒想到是一場長達半年的惡夢！交往1個月後，對方露出真面目，不僅大男人主義，容易暴怒與精神威脅的惡夢。最終她靠著冷靜布局脫身，重新展開人生。文章曝光後，引發網友熱議。

女網友在《Dcard》論壇上PO文「終於逃離那個控制狂傳產富二代...這是我拿命換來的教訓」，她表示雙方是在商務酒會認識，男方追求期間相當闊綽，不僅開名車接送，送禮也毫不手軟，讓她誤以為遇到了可靠的結婚對象。她坦言，當時因對方的經濟條件與態度而心動，更為了配合男方生活作息，推掉不少工作機會，未料也因此失去經濟自主。

交往1個月後，男方真面目逐漸浮現。她寫道：「他是那種標準的大男人主義，覺得『我養妳，妳就要聽我的』。他開始會無預警檢查我的手機，只要我有異性朋友按讚，他就會暴怒，摔東西、甚至捶牆壁。有一次我們在車上吵架，他直接在大馬路中間急煞，轉過頭用那種像是要殺人的眼神瞪我，吼說：『妳是我花錢養的，妳憑什麼有意見？』」甚至威脅她說「如果敢分手，有的是辦法讓妳在這個圈子混不下去。」

在幾乎無收入、又被精神操控的情況下，女子一度崩潰，她說：「那段時間我每天以淚洗面，覺得自己好笨，為什麼會愛上這種人？但我告訴自己不能就這樣崩潰，我必須冷靜下來，為了我的未來，我得想辦法自救。」為了自保，她開始放軟姿態，不正面衝突，她寫道：「後來幾次吵架，我學乖了。我不再硬碰硬，反而開始表現得更溫順、更依賴他。我知道他這種自戀型人格，最吃這一套。」

女網友透露每次男友發飆完感到愧疚時，她就會哭著跟對方說「我很沒安全感，覺得這段關係很不對等。」男友為了安撫她，就會轉錢給她，或者是帶她去買她想保值的東西（金飾、手錶之類的），說是要給她「保障」。

上週，男友公事不順回家又拿她出氣，她很冷靜地跟男友說：「親愛的，我們結婚吧，但我需要看到你的誠意，讓我爸媽放心。」隔天，男友把一筆原本說要給她的「聘金預備款」轉給她，「數目不小，大約是他家工廠兩個月的營收。」錢一入帳，她就趁男友下南部出差時立即搬離、換號碼並封鎖所有聯繫方式，徹底脫離這段關係。

女網友強調，該筆款項在對話紀錄中明確被男方視為給予她的補償，經律師確認後具有法律依據。如今她已搬到另一座城市重新開始，她心有餘悸地說「雖然想起他那張扭曲的臉還是會做惡夢，但看著戶頭裡的數字，我覺得這是我應得的。這半年我付出的青春、被踐踏的尊嚴，還有那些恐懼的夜晚，這些錢甚至還不夠賠。」她也奉勸女孩們，千萬不要被金錢蒙蔽了雙眼，「遇到恐怖情人要智取，不要硬碰硬。保護好自己，才是最重要的！」

許多網友看了以後紛紛感慨地說「算妳聰明算妳狠～狠撈他一筆」、「感覺很像中國的富二代，把女生當動物看待」、「我妹妹也遇過這樣的人，而且還結婚了硬要讓她懷孕，還好很幸運離了，現在遇到的先生也對她不錯」、「不意外，天上掉下來的不一定是禮物，可能是炸彈，不管男生女生，還是要靠自己比較實在，整天在幻想自己是公主的，最後都會被現實打醒」、「我男友剛好也是傳產小開，正常人不會那麼瘋啦」、「他可以轉幾百萬給妳，就代表他也可以花幾百萬找妳，妳還是出國好了」。

但也有人不以為然「逆風一下，去脈絡化的話，不就是騙婚？！」、「半年拿了對方一堆錢、精品、金飾…

然後控訴人家情緒管理很差」、「要跑不直接跑，還騙了一筆才跑，哪裡站得住腳，想嫁入豪門發現自己駕馭不住，總歸一個字，貪」、「妳半年內沒工作 他還會轉錢給妳、給你妳飾、精品…妳為什麼還可以說『我身上沒有存款』那就表示你也不是什麼正常人吧…妳不是完全沒有收入啊，妳只是也很揮霍吧…」、「說什麼鬼話？男生可以直接告你詐欺，還精神損失賠償哩，那個要法官判，不是妳自己認定」、「雖然他這樣不對，但也不用合理化妳騙錢的行為」。

