富二代留學炫「我爸副市長」炒幣 慘遭同學痛毆勒索、焚車棄屍

烏克蘭籍留學生庫茲敏因向同學吐露副市長的父親擁有加密貨幣資產，慘遭痛毆焚屍。圖／翻攝自X

錢財不要露白！21歲烏克蘭籍留學生丹尼洛‧庫茲敏（Danilo Kuzmin），在奧地利求學期間因為向同鄉同學透露，自己的父親是烏克蘭哈爾科夫市副市長，擁有大筆加密貨幣資產，因此被歹徒盯上。他遭同學綁架，被塞進自家豪車後座痛毆威逼，交出加密貨幣帳戶密碼後被活活燒死在車內。警方最後在烏克蘭境內逮捕2名嫌犯，法院勒令拘留40天。

綜合媒體報導，庫茲敏在俄烏戰爭後前往奧地利留學，他曾向一名同樣來自烏克蘭的同學吐露，自己的父親擁有巨額加密貨幣的財富。不久，他就被設局在當地一處豪華酒店地下停車場被綁架，之後被關車內承受數小時的酷刑毆打，直到他供出2個加密貨幣的密碼為止。隨後，歹徒把庫茲敏帶到維也納多瑙城花園區後利用買來的汽油縱火燒車，企圖湮滅車上的所有證據，便逃往烏克蘭。

警方調查發現，庫茲敏的遺體約有80％被燒毀，但仍可發現其生前遭到嚴重的鈍器傷，如頭部受傷和牙齒斷裂；透過飯店地下停車場監視器畫面，也可見他被幾名男子圍住施暴，而目擊者聽到騷動後，在樓梯間留下一大片血跡；在焚毀的車上，也找到一個散發汽油味、已經融化的油罐。

警方表示，他們逮捕到2名分別是19歲和45歲的嫌犯，其中一名身上被搜出大量的美元，而在案件發生前後，庫茲敏家族發現加密貨幣錢包，有大量資金不翼而飛。警方初步排除政治因素，認為是以金錢為動機的犯罪。



