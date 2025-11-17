富二代CEO相親…阿姨卻打槍嫌「學歷太低」 擦身錯過億元女婿

大陸中心／朱祖儀報導

中國大陸知名自媒體人、影視颶風執行長潘天鴻（Tim），先前應粉絲要求，到杭州杭州相親角「推銷」自己，不過由於他簡歷上只寫「初中學歷、快遞家庭」，還曾離婚，被現場大媽十分嫌棄。但其實他不僅年收破億，父親還是圓通速遞總裁，不少人直呼「大媽知道一定很後悔！」

據《南昌晚報》報導，潘天鴻先前在回饋粉絲影片中，抽到「去相親角推銷自己」的建議，便真的前往杭州相親角，並把所有過程記錄下來。他也製作相親簡歷給現場的大媽查看，上面寫著「國內學歷：初中」、「婚姻狀況：離異單身」，職業則為攝影師、製作影片，父親是快遞相關行業。

現場不少阿姨看了直搖頭，嫌棄「學歷太低了」，還有人感嘆表示，「這麼年輕就離異了」，潘天鴻甚至被要求，「你要有幾分拿得出來的實力。」對此他無奈表示，「我的實力已經全部都在這裡了。」

潘天鴻相親被打槍。（圖／微博）

事實上，潘天鴻的學經歷並沒有這麼簡單，學歷僅寫初中，是因為他早年前往英國留學，畢業於英國肯特大學電影系；影片製作的成績為影視颶風團隊，營收已達億元人民幣等級；他爸爸更是中國圓通快遞的總裁潘水苗。

至於離婚的部分，潘天鴻在2020年和拍攝夥伴余寧葳（小魚）結婚，並於2024年11月5日離婚，強調2人之間沒有「原則性問題」，是因為個性不合才分開，他確實是依照自身狀況填寫簡歷。

影片曝光後分為兩派意見，有人認為，「太好笑了，阿姨錯過一個億」、「阿姨事後一定很後悔，直嘆有眼不識泰山」，但也有人覺得不舒服，「感覺是故意貶低自身來騙人」、「叔叔阿姨都是真心來找女婿的，結果你這不是在耍人嗎？」

對此，潘天鴻錄製一段影片表示，相親角影片的企劃就是走幽默風，並沒有抱著不尊重的態度，以後影片會增加更多註釋，去解釋拍攝當下的情境，也會避開有爭議的議題，「以希望你能夠了解事情的經過，看一下我們原本的片子，我相信你會有相對應的判斷，我真的不是壞人。」

