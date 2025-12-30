富人上演「加州大逃亡」 左翼提案公投合法搶劫 紐森嗆要籌款反對到底

一項針對加州億萬富翁的一次性財富稅提案尚未確定是否能進入2026年11月全州公投，但已引發矽谷多名知名科技企業家和投資人的強烈反對，多位億萬富翁正考慮在年底前減少或切斷與加州的聯繫。



該提案由服務業僱員國際工會-聯合醫療保健工作者西部分會（SEIU-UHW）推動，目的是對淨資產超過10億美元的加州居民徵收一次性5%的稅款，稅款可分５年繳納。支持者估計，此舉可產生約1000億美元收入，用以彌補聯邦政府對醫療保健資金的削減，主要支援Medi-Cal等州級醫療計劃，以及部分教育和食品援助項目。提案適用於2026年1月1日仍居住在加州的億萬富翁，追溯計算其2025年底淨資產。例如，淨資產200億美元的居民需繳納10億美元稅款。此例一開，未來可能政府有任何財政赤字，都可以公投採取合法搶劫，基本上還是基於否認私人財產所有權的共產主義思維的產物。

富人紛紛計畫「用腳投票」



據《紐約時報》報導，風險投資家彼得．泰爾（Peter Thiel）和Google共同創辦人賴利．佩吉（Larry Page）正考慮在年底前調整其在加州的居住或商業安排，以避免潛在稅負。泰爾的淨資產估計約272億美元，若提案通過，可能面臨超過12億美元稅款；佩吉淨資產更高，稅負可能達數十億美元。多名知情人士表示，泰爾已開始探索在其他州開設其投資公司Thiel Capital辦公室，而佩吉則討論過離開加州的可能性。

廣告 廣告

國防科技新創公司Anduril共同創辦人帕爾默．拉奇（Palmer Luckey）在社群平台X上公開批評該提案，稱其將迫使像他這樣的企業家出售公司大量股份，以籌措現金支付稅款。他寫道：「我從第一家公司賺到的錢，已繳納數億美元稅款，用剩餘資金創辦第二家公司，目前僱用6000名員工。現在我和共同創辦人必須設法籌措數十億美元現金。」拉奇進一步指出，若遇市場修正、國家化事件或戰時資產轉讓禁令，他將終身陷入困境。

對沖基金潘興廣場資本管理公司（Pershing Square Capital Management）執行長比爾．艾克曼（Bill Ackman）也在X上表達類似擔憂，稱若提案推進，加州將「走向自我毀滅之路」。他寫道：「好萊塢已衰落，如今最具生產力的企業家將離開，將稅收和就業機會帶往他處。」

紐森籌款反對該提案



加州州長加文．紐森（Gavin Newsom）本月在《紐約時報》DealBook會議上明確反對該億萬富翁稅提案，並呼籲勿過度恐慌。他表示：「這不是需要恐慌的事項，但它是美國國內關於富人和窮人、收入不平等以及財富不平等更廣泛討論的一部分。」紐森發言人補充，他持續反對州級財富稅，因為此類稅制會鼓勵受影響者遷移他州。目前，紐森正籌款成立委員會，反對該提案。

提案支持者強調，加州約有200名億萬富翁，其財富總額超過2兆美元，此稅僅針對這一小群人，且為一次性措施，用以應對聯邦醫療資金削減帶來的緊急缺口。SEIU-UHW首席幕僚蘇珊．希門尼斯（Suzanne Jimenez）表示：「我們尋找能填補資金缺口的來源，這群人最合適。」

該提案目前仍在收集簽名階段，需約87萬份有效簽名方可進入2026年公投。非黨派立法分析辦公室估計，若通過，可能帶來數百億美元臨時收入，但長期可能因億萬富翁遷出導致州所得稅每年減少數億美元。



責任編輯：許詠翔

更多風傳媒報導

