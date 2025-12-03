富人的醫學顧問教你越活越好！長壽公式：「順應節律 健康到死」

加入《Money錢》雜誌官方line＠財經資訊不漏接

許多人覺得自己不太對勁，持續疲憊、睡不好，卻怎樣都查不出病因。或許，那是因為你沒意識到，你總是攝取使身心耗損的東西，而且早已與自身、所愛的人、大自然失去連結。

我還記得驚覺自己跟自我、人生失去連結的那一刻。那已經是將近20年前的事了，我在急診室連續上了好幾個大夜班後終於下班，早上7點走進家門時，我2歲的兒子贊恩跑過來抱我，我彎下腰給他一個吻，但在他開始不斷親我、問我一堆問題時，我心裡只想著：「拜託停下來，我現在沒辦法。」

廣告 廣告

我的背很僵硬、頭很痛，而且我快哭出來了。我趕緊請保母轉移他的注意力，好讓我能夠逃上樓癱倒在床上。

這是當時我的日常模式──常常在急診室連續值好幾天班，終於能夠放一天假時，我會癱在床上，連去洗澡或走到廚房吃東西都覺得困難。那天，我祈禱有人可以幫幫我，因為我已經快被悲傷和焦慮淹沒。

與大自然斷開連結 將毀了我們的健康

身為住院醫師，我總是沒日沒夜地工作，永遠沒有機會看到陽光或呼吸到新鮮空氣。白袍口袋裡有什麼我就吃什麼。至於我唯一的運動，就是在急診室走來走去。

很遺憾，我們很多人都處於類似的情況，因為失去了與大自然的連結，所以也失去了與自我的連結，結果我們也失去了健康。我始終感到驚訝，現代科技本意是要改善人類生活，卻使得我們跟大自然失去連結而毀了我們的健康。

我們會在晚上開著燈，熬夜使用電腦工作或滑手機；我們會在冬天吃夏天的莓果，因為它們可以冷凍保存；我們會使用微波爐烹煮食物，以節省時間；我們會把在跑步機上走路當作是運動，類似的例子不勝枚舉。但這有助我們延長壽命嗎？答案是肯定，也是否定的。雖然自然壽命可能因此增加，健康壽命卻絕對沒延長，更無法讓我們以充沛活力活更久。

根據你入睡和醒來的時間，我能夠預測你的心情、活力指數和整體健康，你相信嗎？如果我跟你說，根據你三餐進食的時間，我就能夠預測你維持體重的能力以及你是否有便祕、脹氣、胃食道逆流等消化症狀，你相信嗎？如果我再跟你說，根據你工作、運動、與他人連結和放鬆的時間，我就能夠預測你對壓力的敏感度和管理壓力的能力，你相信嗎？

俗話說得好「時機決定一切」，睡覺的「時間點」跟長度一樣重要；吃飯的「時間點」跟你吃了什麼一樣重要；工作、運動、與他人連結和放鬆的「時間點」，跟你怎麼進行這些活動一樣重要。我甚至可以說，這個觀念是對健康最重要的影響因素之一，早在現代醫學證實之前，人類似乎一直都憑本能理解這一點。

根據阿育吠陀，只要維繫與大自然的連結，照著大自然的節律和諧生活，我們就能擁有最佳健康，這是因為人類是大自然這個大宇宙之中的小宇宙。在阿育吠陀體系中，大自然是我們以外的一切，但它也是我們自身。因此，當我們順應地球與太陽運行所創造的晝夜及季節節律和諧共處，我們便與大自然、自我連結，更能輕易維持健康和長壽。

在阿育吠陀中，這個跟大自然的節律和諧共處的概念，便體現於我先前提過的「阿育吠陀時鐘」。

依自然節律安排活動 時機左右你的能量

這個時鐘會依據白天和夜晚不同時間點的主導體質能量，指引我們什麼時候該做什麼。現代科學也再次證實了古老的智慧，因為阿育吠陀時鐘其實正是現代科學所說的晝夜節律。

這對健康實在是太重要了，因此諾貝爾醫學獎在2017年把獎項頒給一群發現負責控制晝夜節律的分子機制的研究者，如今，已有一個專門研究此領域的醫學分支：晝夜醫學（circadian medicine）。

阿育吠陀時鐘是將身心的生理機制和功用跟大自然晝夜節律對應起來的原始理論，它將白晝與黑夜的24小時週期劃分成4小時為1單位的區塊，每個區塊都有主導的體質能量。

由於每個體質能量都掌管特定身心機能，只要將一天的作息調整成跟主導的體質能量呼應，就能和諧地按照太陽的位置及光明與黑暗的晝夜週期生活，阿育吠陀時鐘就是最原始的晝夜時鐘。（摘錄自《長壽公式：減少發炎、增加細胞修復和活力生活的阿育吠陀實踐》）

《長壽公式：減少發炎、增加細胞修復和活力生活的阿育吠陀實踐》

作者：阿凡蒂‧庫馬爾－辛格（Avanti Kumar-Singh）

出版：金尉股份有限公司

簡介：龐大醫療支出、沉重長照負擔，現代人害怕活越久，病越多，富人們的醫學顧問阿凡蒂‧庫馬爾－辛格醫師以臨床實證資料及親身療癒經歷，撰寫這本遠離身心發炎的排毒指南，指導人們重啟自癒力，維持活力到生命的最後一刻。

點擊連結購買，閱讀更多內容：https://cmy.tw/00CeA2。

（圖片來源：Shutterstock僅示意/ 內容僅供參考，投資請謹慎為上）

文章出處：《Money錢》2025年12月號

下載「錢雜誌App」隨時隨地掌握財經脈動