富人稅生效前 谷歌、甲骨文、PayPal創辦人…出走加州

文件證實，谷歌共同創辦人佩吉已將多家企業遷出加州。（美聯社）

在加州勞工團體爭取提出一項針對億萬富豪的「富人稅」之際，矽谷兩位最具影響力的科技領袖已採取實際行動，將其主要商業實體遷出加州。

舊金山紀事報報導，根據商業內幕（Business Insider）查閱的最新文件，谷歌共同創辦人佩吉（Larry Page）已在2025年底將其多家企業遷出了加州：其家族企業Koop已於12月下旬遷出加州，並在達拉瓦州註冊成立；同時遷址的還有佩吉其他一些與研究、航空和房地產投資相關的實體，主要遷往的地區為佛州、德州和內華達州。

一位與佩吉關係密切的消息人士告訴商業內幕，佩吉已離開加州，但不知這項舉措是否是永久性。

另外，甲骨文創辦人艾里森（Larry Ellison）近來也有離開加州的跡象。根據多家媒體報導，艾里森已於去年12月透過非公開方式，以約4500萬美元賣出他居住多年的舊金山太平洋崗（Pacific Heights）豪宅。

不過，自2020年起，艾里森主要居住在夏威夷的拉奈島（Lanai），他在佛州和美國其他州也擁有大量房地產。

出走加州的還有創投家提爾（Peter Thiel）以及其長期合作夥伴薩克斯（David Sacks）。

提爾是PayPal共同創辦人，他於去年底宣布，其私人投資公司Thiel Capital已在邁阿密正式設立辦公室。Craft Ventures共同創辦人薩克斯也在去年12月採取了類似行動，將公司遷往德州奧斯汀，但同時繼續在舊金山和紐約經營業務。

紀事報指出，儘管一些批評人士一再聲稱民主黨人是加州「富人稅」提案的幕後推手，但實際上幾乎沒有民主黨民選官員表態支持這項稅收。

聖荷西市長馬漢（Matt Mahan）在X平台上發表長文警告，這項措施將迫使富裕的企業家放棄加州，並削弱加州的稅收基礎。馬漢寫道：「我們需要的是經濟蓬勃發展，讓所有人受益，而不是一項會扼殺加州創新經濟的政治計畫。」

州長紐森也表達了類似的憂慮。他表示，加州必須保持競爭力，並警告說，超級富豪早有許多辦法遷居他州。他說：「我們不能將自己孤立在美國其他49州之外，必須保持務實。」

