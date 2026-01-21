富人自救大會？CNN分析2026達沃斯論壇真相 : K型經濟正在撕裂全球

一年一度的世界經濟論壇（達沃斯論壇）長期被外界批評「與現實脫節」，但據美國《有線電視新聞網》（CNN）報導分析，2026 年的達沃斯不再只是形象問題，而是一場世界菁英為全球秩序「補破網」的緊急會議。 圖:翻攝自X帳號@wef

[Newtalk新聞] 一年一度的世界經濟論壇（達沃斯論壇）長期被外界批評「與現實脫節」，但據美國《有線電視新聞網》（CNN）報導分析，2026 年的達沃斯不再只是形象問題，而是一場世界菁英為全球秩序「補破網」的緊急會議。

報導形容，過去達沃斯總給人「私人飛機降落、牛排上桌，卻高談消除貧窮與氣候危機」的矛盾畫面，但今年情勢已明顯不同。論壇同時面對兩個相互交織的威脅：一是即將親自出席、並大力鼓吹貿易戰的美國總統川普；二是正在侵蝕全球穩定的「K型經濟」。

所謂「K型經濟」，由經濟學家彼得．阿特沃特提出，用以形容疫情後復甦路徑的嚴重分化，富者持續向上、貧者不斷下沉。儘管新冠疫情在 2020 年對所有人造成衝擊，但復甦成果卻並未平均分配。

六年過去，這條「K線」的上下落差仍在擴大。股市依舊徘徊在歷史高檔，豪華飯店訂房熱度不減；與此同時，普通民眾卻深陷高房價與生活成本危機。對一端而言是住房災難，對另一端卻是資產暴漲的意外之財。

《CNN》指出，正是這場「負擔能力危機」，在政治上助長了川普再次崛起，也進一步放大了達沃斯菁英與基層民眾之間的距離。

阿特沃特直言：「底層民眾非常清楚，上層掌握了多麼龐大的資源。但疫情的後果之一，是讓頂層人士變得更加看不見現實。」他指出，除了外送員之外，社會頂端與底端之間的實際接觸幾乎消失。

這種矛盾，連達沃斯內部也難以忽視。被視為本屆論壇實質「市長」的貝萊德執行長拉里．芬克在開幕致詞中坦言：「我們在這裡討論的議題，影響最多的人卻永遠不會來到這裡。達沃斯是一個精英聚會，卻試圖塑造一個屬於所有人的世界。」

世界經濟論壇20日在達沃斯舉行，場外旗幟飄揚。圖：達志影像 / 路透社

不過，這番話也引來批評。《Semafor》資深商業編輯霍夫曼直指，達沃斯長期誤判世界走向，從英國脫歐、MAGA 運動，到疫情爆發前仍沉浸在社交與科技幻象中，往往「看懂時已經太晚」。

報導警告，K 型經濟帶來的不只是社會不滿，而是真實的政治與安全風險。伊朗近月的動盪正是一例：多年高通膨與治理失靈掏空中產階級，少數權貴卻藉腐敗累積財富，最終引爆貨幣暴跌與大規模抗議，並遭到強力鎮壓。

阿特沃特最後示警：「你不可能在不付出代價的情況下維持如此高額的財富。任何一點額外的脆弱性，都可能成為壓垮駱駝的最後一根稻草，我們距離某種災難，可能只剩一步之遙。」

