富住通不動產捐贈消防警備車 攜手高市消防局守護城市公共安全

為深耕在地公益並回饋社會，富住通不動產仲介經紀股份有限公司於廿一日捐贈「消防警備車」一輛予高市府消防局，由董事長莊明昇代表捐贈，並由消防局王志平局長代表受贈；該捐贈旨在提升消防同仁在執行勤務時的機動性與救災後勤能量，展現企業與政府共同打造「安全、韌性城市」的堅定決心。(見圖)

消防局今(廿二)日說明，這次捐贈的消防警備車具備卓越的空間配置與越野性能，能於災害發生初期迅速載運消防人力、救災裝備或通訊器材趕赴現場；警備車在大型火災、山域搜救或各種災害應變中，扮演著人員調度與後勤補給的關鍵角色，能有效提升救災指揮效率，縮短應變時間，成為消防前線同仁最堅實的後盾。

富住通不動產董事長莊明昇表示，企業長期深耕不動產仲介服務，對於城市環境與居住安全有著深厚的情感與責任感；建築與土地是我們的專業，而民眾的安全則是我們共同的關懷。消防人員長期處於高壓、高風險的救災環境，企業希望透過實質的裝備補強，為這群城市英雄盡一份心力，讓救災工作更具效率與安全性。

王局長對富住通不動產的慷慨捐贈表達由衷感謝，並表示消防警備車是基層消防分隊不可或缺的重要工具，不論是日常的災情巡邏、水源查察，或是突發災害時的物資運補與人力接駁，高效能的警備車能大幅減輕同仁負擔。感謝富住通以實際行動投入公共安全，公私協力共同構築高雄市的安全防護網。

富住通積極實踐ESG責任，連續十年舉辦「愛‧捐血」活動，二○二五年募得逾一千四百袋熱血；二○二五年初更捐贈兩輛復康巴士予高市府，並長期關懷特殊教育與弱勢團體。董事長莊明昇強調，未來將持續關注防災議題，與高市府攜手打造讓民眾安心、宜居的高雄生活環境。