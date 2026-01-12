富到流油！台積電豪擲10億掃貨債券 手握4,300億現金曝光

財經中心／師瑞德報導

台股「護國神山」台積電（2330）於今（12）日晚間發布重大訊息，代子公司 TSMC Global Ltd. 公告取得一批固定收益證券。雖然對於年營收規模兆元起跳的台積電而言，這筆交易金額僅是九牛一毛，但其公告細節中意外揭露的巨額營運資金水位，卻讓市場再度見識到這家半導體龍頭「富到流油」的驚人財務實力。

豪擲10億掃貨！子公司出手「只為存錢」

根據重訊內容指出，台積電透過子公司 TSMC Global Ltd. 於1月7日至1月12日之間，分批進場敲進公司債。兩筆交易分別斥資1,840萬美元與1,370萬美元，合計投入約3,210萬美元，折合新台幣約10.4億元。台積電官方對此表示，此次交易的具體目的相當單純，即是為了進行「固定收益投資」，顯示公司在滿手現金的情況下，不願讓資金閒置，而是選擇投入債市賺取穩定的利息收入，展現出極為穩健的財務操作策略。

富到流油！帳上「4300億現金庫」曝光

最令投資人感到震撼的並非買債金額，而是公告中關於公司財務體質的數據。資料顯示，台積電目前的營運資金高達新台幣4,362億元。這筆天文數字般的流動資金，不僅相當於可以再蓋好幾座先進封測廠，更是台積電在面對全球景氣波動、地緣政治風險以及進行鉅額資本支出時，最為堅實的後盾。

別家借錢他買債！霸氣操作展現「鈔能力」

在當前美債殖利率波動與降息預期交錯的環境下，台積電選擇將部份現金停泊在相對安全的「固定收益證券」，而非進行高風險的業外轉投資，顯示其策略趨向防禦型配置。

這高達4,300多億元的現金庫，也向股東傳遞了強烈訊號：台積電的本業獲利能力極強，強大到需要透過子公司不斷地「消化」現金轉為生息資產。這種「別家公司借錢發股利，台積電買債券存錢」的強烈對比，無疑再次證明了護國神山難以撼動的財務霸主地位。

內容僅供參考，投資人於決策時應審慎評估風險，並就投資結果自行負責。

投資一定有風險，基金投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書。

