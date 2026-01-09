富品集團元年啟動 八週年感恩家宴凝聚永續、AI與產業共好力量
【警政時報 鄭元毓／綜合報導】富品建設日前舉行成立八週年感恩家宴，正式對外宣布啟動集團化轉型，邁入「富品集團」發展新里程碑，並於活動中同步發表未來十年的永續治理與人才育成藍圖。活動現場邀集長期合作地主、產官學界代表及供應鏈夥伴齊聚一堂，共同見證富品由單一建設公司，逐步邁向集團化經營的重要時刻，也象徵企業角色從開發者走向更具系統性與長期承擔的發展方向。
台北市議會戴錫欽議長應邀出席活動並致詞，肯定富品多年來在危老重建與都市更新領域所累積的實務成果。他指出，在氣候變遷與建築老化並行的城市挑戰下，民間開發商的專業能力與執行效率，已成為推動城市轉型不可或缺的關鍵力量。他也分享議會近年在永續治理與公益行動上的轉型經驗，包括完成碳足跡盤查、推動公益行動日，以及台北市近年積極布局 AI 與科技產業等政策方向，展現城市治理結合科技與永續的發展趨勢，並進一步針對現行都更政策提出觀察，呼籲市府在法規與執行面持續優化配套，以提升整體推動效率。
戴錫欽議長在談及制度與實務層面時，他進一步指出，目前危老重建效率與都市更新進度仍有精進空間，其中「公開透明」是降低地主與開發商之間資訊落差、建立信任關係的重要前提，也有助於加速更新進程，並對富品在實務中落實透明溝通與清楚說明的作法給予正面評價。
富品建設亦於八週年活動中揭示集團化轉型的核心策略，宣布成立「富品集團 ESG 產業聯盟」，透過串聯材料供應鏈與專業夥伴，將永續建築標準落實至工程細節，角色由傳統開發商進一步轉化為產業平台推動者。同時呼應 AI 與產業升級趨勢，並面對科技快速演進與人才斷層的雙重挑戰，集團同步啟動「十年育才計畫」，透過「第一屆富品盃 AI 創新應用競賽」結合學界與產業力量，推動 AI 技術導入建築實務，縮短產學落差，培育新世代營建與城市治理人才。
曾富瑋董事長表示，集團化轉型是為回應產業結構性挑戰與城市長期發展需求，未來將透過五大事業體的整合，提供從土地策劃、建築開發到生活服務的整體價值。他強調，八週年感恩家宴不僅是企業里程碑的宣告，更是對城市與地主長期承諾的開始，未來將持續以永續、智慧與共好為核心，深化在危老重建與都市更新領域的專業承擔，致力成為陪伴城市成長的長期夥伴，透過透明經營與科技應用，為城市居住環境打造更具韌性與前瞻性的未來。
