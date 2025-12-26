富品集團成立 啟動 ESG產業聯盟與富品盃 AI 創新競賽 宣示建築產業邁入永續與科技世代

圖▲富品集團｜富品建設12/26日正式宣布邁入集團化經營，象徵企業發展邁向全新里程碑。（圖／富品集團｜富品建設提供）

【記者張嘉誠／綜合報導】

富品建設12月26日在台北國際會議中心（TICC）舉行「富品集團成立暨ESG 產業聯盟與產學研 MOU 簽署發表會」，正式宣告升格為「富品集團」，並同步啟動ESG 產業聯盟與「富品盃 AI創新應用競賽」。此舉被視為台灣建築產業邁向淨零、數位治理與永續生態整合的重大轉折點。集團成立並非組織調整，而是回應建築產業在後疫情、淨零與能源轉型浪潮下的結構性變革。富品透過整合建築開發、營造工程、都市更新、建築設計及包租代管五大事業體，建構更具整合力、透明度與永續性的產業平台，推動建築全生命週期的治理革新。

廣告 廣告

圖▲富品建設董事長曾富瑋說明集團化布局，回應產業發展與市場趨勢。（圖／富品集團｜富品建設提供）

董事長曾富瑋指出，富品完成整合20個案場、簽約超過1,600戶，並獲國家建築金獎、金質獎、金獅獎與國家品牌玉山獎等肯定。他強調，建築產業已進入「不永續就會被淘汰」的時代，富品集團的成立，是將「永續」從品牌口號升級為產業標準的關鍵一步。他也指出：「我們不是只蓋房子，而是要建立一套能夠帶領建築產業向前的永續系統。」

會中最受矚目的「ESG 產業聯盟」也正式宣布啟動，由富品集團發起，攜手台泥、東和鋼鐵、大信防水、三菱電梯等夥伴共同擘畫建築減碳、綠色材料、節能維運與智慧監測等永續戰略。富品認為，面對淨零轉型的結構性挑戰，並非個別企業能單獨完成，建築上中下游必須整合，才能形成可被複製的永續供應鏈模式。此次聯盟象徵建築產業正式邁入跨界合作的新階段。

圖▲富品集團|富品建設宣布啟動「ESG產業聯盟」，攜手台泥、東和鋼鐵、大信防水、三菱電梯等產業夥伴，布局建築減碳與永續發展藍圖。（圖／富品集團｜富品建設提供）

除了產業面向，富品也將永續延伸至人才與科技落地。作為十年育才計畫的重要起點，富品集團宣布與「國立臺灣大學人工智慧與機器人研究中心」共同辦理，啟動「富品盃 AI 創新應用競賽」，以AI、建築、ESG與減碳治理為主軸，鎖定全台大專校院青年，邀請其以人工智慧實際解決建築能源效率、智慧社區與 BIM 資料治理等議題，打造跨世代的永續技術平台。富品表示，此競賽不只是人才培育，更是建築產業與科技界的跨界接軌。

展望未來，富品集團將持續以專業、透明與科技三大支柱推動產業治理升級，從材料到施工、從科技到服務、從人才到制度，全面深化 ESG策略，並以集團化架構串聯產業鏈與產學研夥伴。富品強調，集團成立是起點而非終點，未來將以更具規模的永續行動，推動建築產業在淨零世代中的下一步。富品集團指出：「建築的價值，不再是鋼筋水泥的堆疊，而是永續治理、科技應用與跨界力量的整合。富品將持續推動台灣建築走向更透明、更低碳、更具國際競爭力的未來。」