富商尪涉洗錢入獄！安以軒為她復出露面哭了 消失10年變這樣

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〔記者陽昕翰／台北報導〕安以軒因為老公陳榮煉涉嫌非法經營賭博、洗錢入獄，近年過得非常低調，已經多年沒有公開露面，她為了力挺歌后好友A-Lin，相隔10年重返螢光幕，跨刀拍攝MV。

其實安以軒與A-Lin是超級好朋友，當年透過已故好友安鈞璨介紹認識，交情超過15年，因個性投緣而成為摯友，一路陪伴彼此走過人生不同階段。

安以軒過去作品以電視劇與電影為主，鮮少接拍MV，這次相隔多年選擇以《一個人》MV重返螢光幕，也足見她與A-Lin的深厚交情。

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安以軒透露，當初聽到《一個人》的Demo時便感動得淚如雨下，更希望透過影像將「每個人都曾經歷過一個人的時刻」真實呈現出來。

由於已許久未演出，安以軒一度擔心自己生疏難以入戲，團隊特別安排獨立空間讓她醞釀情緒。不過拍攝當天第一顆鏡頭完成後，所有人便放下擔心，因為她幾乎一秒入戲，演技瞬間到位。

當天安以軒的好姐妹夏于喬也特地前來探班，並在鏡頭外陪她對戲，兩人憑藉絕佳默契，讓拍攝進度大幅超前。

此外，導演余靜萍特別安排安以軒與A-Lin隔著透明玻璃，以彼此成為疊影的方式拍攝對嘴畫面，彷彿兩個不同個體在同一個世界裡看見彼此。當兩人在鏡頭前眼神交會、真情流露的那一刻，現場工作人員都被這股屬於女性最溫柔的力量深深打動。

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