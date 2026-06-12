富商尪涉賭入獄13年！安以軒露面復出淚崩吐 「一個人」心聲

安以軒力挺A-Lin，日前跨刀出演MV。（索尼音樂提供）

金曲歌后A-Lin在4月底推出出道20周年演唱會主題曲〈繞路〉，短短一個月的時間，突破1500萬串流收聽，MV觀看次數也突破1000萬次。接下來不只將擔任第37屆金曲獎典禮主持人，同時以〈幸福在歌唱〉入圍本屆金曲獎年度歌曲獎以及台北電影獎最佳原創電影歌曲獎，好消息接連不斷，A-Lin也再推出全新孤單失溫單曲〈一個人〉，唱出每個在人群裡安靜逞強的人，再次透過歌曲陪伴每個總是把脆弱藏起來的靈魂。

〈一個人〉由另一位金曲歌后好友戴佩妮創作，MV則由金獎團隊打造，由剛入今年金曲獎最佳MV的導演林書宇執導，以及金獎級攝影師余靜萍掌鏡，並請到暌違10年沒有在螢光幕前現身的安以軒擔任女主角，也揭開她與A-Lin超過15年的好交情。

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安以軒力挺A-Lin，日前跨刀出演MV。（索尼音樂提供）

安以軒2017年嫁給澳門富商陳榮煉後，幾乎淡出演藝圈，2024年陳榮煉因捲入非法賭博案，遭判入獄13年，安以軒這幾年行蹤更為低調，如今暌違10年重返螢光幕前，也讓大家發現A-Lin原來和安以軒是超級好朋友，原來兩人透過共同朋友安鈞璨介紹認識已經超過15年，兩人一拍即合，相知相惜，一路陪伴彼此走過人生不同階段。安以軒的作品以往都是電視跟電影為主，鮮少接拍MV，睽違了這麼長的一段時間，選擇以〈一個人〉MV再次出現在螢光幕前，自然可以看出兩人的好交情。

安以軒也表示，當初聽到〈一個人〉的Demo時，就被歌曲感動淚如雨下，也因此更希望這首歌能透過MV影像，把「每個人都曾經歷過一個人的時刻」的情境真實留下。由於安以軒已經很久沒有演出，一度擔心演技生疏不容易入戲，團隊特別安排了單獨的空間讓她培養情緒；不過拍攝當天在安以軒第一顆鏡頭一出來，團隊就已經很清楚根本不用擔心，安以軒幾乎一秒入戲，演技直接到位。當天安以軒的好姐妹夏于喬也專程來探班，且在鏡頭外陪安以軒對戲，兩人也在絕佳的默契之下，讓拍攝進度超前。

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