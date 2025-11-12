富商搭機狂嗆空姐「要性侵、燒死她」判15個月 眾怒「罰太輕」法官如願三倍奉還

酒醉失控！富商搭機狂嗆空姐「要性侵、燒死她」，法院加重3倍刑期。圖／翻攝自臉書影片

38歲的巴基斯坦裔富商薩爾曼伊夫提卡爾（Salman Iftikhar）2年前搭乘英國維珍航空（Virgin Atlantic）時，在飛機上酒醉失控，揚言要「性侵、燒死空姐」，8月初被判刑15個月入獄，近日在民眾激烈抗議下，法院將其刑責加重至51個月。

根據外媒報導，伊夫提卡爾於前（2023）年2月7日，與英國籍妻子伊魯姆薩爾曼（Erum Salman）及3名孩子，一同從倫敦飛往巴基斯坦拉合爾，上機不久後，他便大口灌下香檳，直接伸手從吧台抓冰塊，空姐沃許（Angie Walsh）見狀後立刻上前阻止，怎料，他竟自稱已掌握沃許住在拉合爾阿瓦里酒店（Avari Lahore Hotel）的房間位置，怒罵「那個白皮婊子會死！妳酒店的樓層會被炸毀！妳會被從房間拖出來，輪暴後燒死！」

對此，英國副檢察長里夫斯（Ellie Reeves）表示，「伊夫提卡爾恐嚇、威脅一位只是在執行職責的空姐，他的仇恨言論已對整個航班帶來痛苦的感受。」法院認為，伊夫提卡爾如此行為讓受害空姐精神崩潰，也受到不小的恐懼。

最終伊夫提卡爾在位於白金漢郡的豪宅被逮捕，他也坦承威脅謀殺、種族仇恨與騷擾等罪名，今年8月5日被判處15個月徒刑，但在民眾抗議下，法官依「量刑過輕計畫」（Unduly Lenient Sentence Scheme）移交到上訴法院重新審查，11日刑期被加重3倍，判處4年3個月。



