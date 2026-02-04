富商男友被通緝！吳佩慈現身墓園揭姐妹對話 生四胎不婚認了曾被大S「唱衰感情」

吳佩慈（左）為哀悼大S，罕見現身社群發文。翻攝IG @pace_wu

大S離世一年，在金寶山墓園舉辦紀念雕像揭幕儀式，許多親友都到場，消失已久的吳佩慈也現身，4日晚間更罕見在社群發文，分享與大S姐妹談心內容，兩人還一度想「多元成家」。

吳佩慈提到：「那天我說了一個我和她之間的小故事。在她第一段婚姻開始不快樂之後 ，她有一次跟我說，等我也不快樂了，她想要和我重組家庭，她出去賺錢養我們當爸爸，我在家裡照顧孩子當媽媽。我立刻就回說：『我的姐，妳是在唱衰我嗎？』」時間判斷應是大S與汪小菲鬧離婚撕破臉時期。

吳佩慈（右起）現身大S墓園紀念雕像揭幕儀式，與陶晶瑩、賈永婕合照。鄒保祥攝、翻攝IG @pace_wu

而大S與具俊曄再婚，吳佩慈也形容：「後來雖然這個重組家庭的計劃沒有實現，姐也找回了畢生的摯愛，可是她讓我知道我們可以是彼此的依靠。所以我失去的豈是一個好朋友而已啊！我美麗、善良、可愛、大方、義氣的姐，永遠愛妳！」

有網友留言提到：「我還記得你說好希望她是你的親姐姐，這樣你會對她好，比小S對她好一點。」而吳佩慈也回覆：「事實證明，話說太滿了，小S是最棒的妹妹，無可取代！」

吳佩慈生四胎沒結婚 富商男友被通緝

47歲的吳佩慈與大陸百億身家的富商紀曉波交往多年，育有4名子女，但兩人始終沒有正式結婚，外界認為是因方便資產配置與轉移，且若紀曉波遭遇財務困境或被追債，因沒有婚姻關係，吳佩慈的個人財產也不會受牽連。

而前陣子吳佩慈的「準婆婆」崔麗杰在美國塞班島被逮捕，開庭時說自己和兒子很久沒聯絡，不知其下落，企圖與被通緝的紀曉波切割。而吳佩慈因與紀曉波沒有婚姻關係，沒有受到法律牽連，在台仍悠哉會友，出席大S雕像揭幕儀式時，與賈永婕、陶晶瑩合照，隨後更轉身撫摸雕像的臉，可見對大S思念之情。

吳佩慈準婆婆崔麗杰在塞班島機場遭逮捕。翻攝微博、US Immigration and Customs Enforcement



