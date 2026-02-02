富商男友被通緝、準婆婆遭逮捕 吳佩慈罕見現身大S墓園！輕撫「臉頰」畫面藏洋蔥

吳佩慈（右起）現身大S墓園紀念雕像揭幕儀式，與陶晶瑩、賈永婕合照。鄒保祥攝、翻攝IG @pace_wu

吳佩慈與昔日華岡「七仙女」好友范曉萱、阿雅等人，一同現身大S金寶山墓園紀念雕像揭幕儀式，她淡出螢光幕移居香港多年，富商男友紀曉波被美國FBI通緝，準婆婆崔麗杰也在美國被逮捕，這次現身墓園的畫面，成為罕見在台被捕捉到身影。

47歲的吳佩慈與大陸百億身家的富商紀曉波交往多年，育有4名子女，但兩人始終沒有正式結婚，外界認為是因方便資產配置與轉移，且若紀曉波遭遇財務困境或被追債，因沒有婚姻關係，吳佩慈的個人財產也不會受牽連。

吳佩慈準婆婆崔麗杰在塞班島機場遭逮捕。翻攝微博、US Immigration and Customs Enforcement

而前陣子，紀曉波的母親崔麗杰在美國塞班島被逮捕，並說自己和紀曉波很久沒聯絡，不知其下落，企圖與被通緝的兒子切割。同時，也讓吳佩慈與紀曉波的關係再度被討論。

吳佩慈（右）與大陸富商紀曉波養兒育女卻沒結婚。翻攝微博

合照露微笑！吳佩慈轉身輕撫「大S的臉」

吳佩慈在雕像前與陶晶瑩、賈永婕合照，3人都露出微笑，後來吳佩慈獨自轉身、舉起雙手撫摸雕像的臉，表達對大S的思念之情。另外，「七仙女」成員阿雅、范曉萱在現場泣不成聲，小S雖悲傷，仍不改幽默，調侃對方「假道學」，隨後齊唱〈姐妹們的聚會〉，一群人在雨中相擁。

吳佩慈轉身撫摸大S雕像的臉。鄒保祥攝



