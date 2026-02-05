富商男友遭通緝、準婆婆被逮 吳佩慈此時現身大S墓園引關注
記者林宜君／台北報導
沉寂多時的身影，選在最敏感的時刻現身。吳佩慈低調出現在大S紀念現場，被外界解讀不只是追思，更牽動她與富商男友家族近來浮上檯面的風暴。已故女星「大S」徐熙媛辭世滿1年，2日於新北市金寶山墓園舉行紀念雕像揭幕儀式，親友齊聚追思，場面莊重而低調。久未在台公開露面的吳佩慈，也罕見現身，引發外界高度關注。4日晚間，吳佩慈更透過社群平台發文，分享與大S姊妹間的談心內容，再度成為話題焦點。吳佩慈淡出演藝圈多年，長期定居香港，感情生活同樣備受矚目。
吳佩慈與身價驚人的富商紀曉波交往多年，育有4名子女，卻始終未登記結婚。《鏡週刊》指出，外界普遍認為，這樣的關係安排，與資產配置及風險切割有關，若紀曉波面臨財務糾紛或遭追債，因雙方並無婚姻關係，吳佩慈的個人資產相對不易受到牽連。事實上，紀曉波近年鮮少露面，並遭傳被美國FBI通緝，而其母親、68歲的崔麗杰，則於上月在美國屬地塞班島遭到拘留。美國移民與海關執法局證實，崔麗杰因涉嫌違反美國移民相關法規，於當地時間13日被逮捕，目前關押在蘇蘇佩（Susupe）懲教監獄。
據了解，崔麗杰被捕後對外聲稱，自己已與紀曉波長時間未聯絡，並不清楚兒子的行蹤，試圖與遭通緝的紀曉波切割。不過，美方執法單位對此說法並未採信。相關人士分析，在此敏感時刻，吳佩慈選擇對紀曉波的動向三緘其口，外界解讀，她此舉可能也是暫時與男友相關爭議保持距離。在富商男友遭通緝、準婆婆又被拘留的背景下，吳佩慈此次回台現身大Ｓ墓園，被視為她近年少見被捕捉到的公開行蹤，也讓外界對她的處境與未來動向多了幾分揣測。
更多三立新聞網報導
馬如龍次子猝逝引震驚！傳奇人生比電影精彩 救豬哥亮3次、李㼈脫險
舊帳新算！范世錡「抱魚」畫面惹怒于粉 怒轟：「范賤」抵制到底
逛淘寶被嚇到！SJ成員「近乎全裸」人形衣架驚售 網友狂喊真的母湯
26歲嫁給大15歲的他！兒子驟逝再受矚 沛小嵐與馬如龍38年情未完待續
其他人也在看
從業以來最難受！韓媒金寶山守3天 1關鍵原因「放棄訪問具俊曄」
大S（徐熙媛）去年2月赴日旅遊期間因感染流感引發肺炎辭世，享年48歲。2日是她逝世一週年，由丈夫具俊曄參與設計的紀念雕像正式揭幕，許多圈內好友都到場致意。南韓節目《名人生老病死的秘密》也製作特輯來台跟拍具俊曄行程並曝光大S病故的時間軸，內容逼哭觀眾也讓收視率創下新高。
韓媒公開大S猝逝時間軸！肺炎惡化「想返台治療」 衝機場路上心臟驟停
大S於2025年1月29日與家人前往日本旅遊，抵達後不久即出現高燒、全身痠痛等症狀。她當時判斷只是旅途勞累，認為只要讓身體暖和便能改善，因此嘗試在飯店泡溫泉。然而，此舉反而使原本患有心臟疾病的大S血管壓力急遽上升，被視為導致病情快速惡化的關鍵原因之一。隨後大S被緊...
快訊／當天才做完健檢！馬如龍兒子家中跌倒猝逝 享年49歲
[FTNN新聞網]記者邱梓欣／綜合報導台灣資深藝人馬如龍（黃政雄）於2019年因肺腺癌而病逝，享壽80歲。同年，其外孫黃博鈞因車禍事故身亡；今（3）日馬如龍的四...
就是戒不掉！鍾欣凌「被醫師放棄」女星勸她為小孩想
就是戒不掉！鍾欣凌「被醫師放棄」女星勸她為小孩想
舒淇曬「林家女子」合照掀暴動！3大女神同框竟像女大生 誰猜得出她們都50歲？
最讓網友震撼的是年齡對比—林心如與林熙蕾都已50歲，舒淇49歲，但畫面裡完全看不出歲月痕跡！皮膚透亮、笑容鬆弛，整體氛圍甚至被形容「根本女大生」，留言區立刻被「這麼美」、「完美角度」、「狀態太好」等讚嘆洗版，還有人直呼：「這三位加起來根本是凍齡天花板。」除了顏...
47歲影帝河正宇與36歲車貞媛交往中！被爆7月辦婚禮 爸爸火速「無奈回應」
南韓影帝河正宇（하정우）於今（4日）傳出即將於7月與圈外女友步入禮堂，引發演藝圈震撼。隨後其經紀公司迅速做出回應，證實河正宇確實正與小11歲的演員車貞媛（차정원）熱戀中，但對於「7月婚訊」則予以否認。
具俊曄授權「完整還原」大S生前搶救時間線：永遠不要忘記她
藝人大S（徐熙媛）2025年病逝，享年48歲，逝世滿一周年，除了丈夫具俊曄為她設計的紀念雕像、近期正式揭幕，南韓節目《名人生老病死的秘密》也首度完整還原了大S病逝前幾日的詳細時間軸。製作單位透露，相關內容是由具俊曄授權，為的是希望所有愛大S的人，請永遠不要忘記她。
陸劇女神「臉縫7針」破相遭換角！新動向被酸資源降級
陸劇女神「臉縫7針」破相遭換角！新動向被酸資源降級
長期遭外貌攻擊！DJ SODA控「留言多來自台灣」心碎點名這粉專
南韓DJ SODA擁有甜美臉蛋和反差的火辣身材，IG、臉書粉專累積破千萬人追蹤，在台灣也擁有高人氣，不過日前她突然在社群上發文，指出自己長期受到外貌的批評，且大部分的評論「來自台灣」，讓她也忍不住問，當初說她漂亮、但現在卻反過來用臉來嘲笑，「改變的人不是你們嗎？」
袁惟仁20歲愛女「不做指甲了」藏洋蔥 淚許來世再當父女：牽我走紅毯
音樂人袁惟仁（小胖老師）2日病逝，享年57歲。他與前妻陸元琪育有一對兒女袁義、袁融，20歲袁融前兩週曾二度前往台東探望父親，她發文回憶父親的寵愛與教導，許下「下輩子還做你女兒」的願望，更決心「以後不做指甲了」，暖心意義曝光。
媽，你的名字叫勇敢！她夫死子車禍險成植物人 兒奇蹟康復結婚淚謝祂
「媽，你的名字叫勇敢。」這句話不是口號，是一段真實的人生。台北一名稻江高職女學生謝依珊，透過微電影，哽咽說出母親的人生故事：一位單親媽媽，在丈夫病逝、兒子車禍重傷險成植物人之後，沒有倒下，用七年的時間，等到兒子康復結婚。那一天，這位媽媽笑中藏淚，告訴在天上的老公說：你一定也很開心吧！她把【天崩地裂】的人生，一塊一塊撿回來………..
具俊曄休息室淚崩！紙上寫滿「熙媛啊」 姜元來看了好心疼
姜元來在社群平台分享，兩人未事先聯繫，便直接飛抵台北探望好友。他表示：「俊曄瘦得令人心疼，連26年前熙媛送他的衣服，如今穿起來都還合身。」去年夏天，他因新聞得知具俊曄每日前往金寶山陪伴亡妻，而來台關心對方，「但祿基則是久別重逢，一見面2人就抱在一起痛哭。好一...
強忍悲傷追思大S！小S再發聲：真的很感謝我姊夫
女星大S（徐熙媛）去世於2026年2月2日滿一周年，具俊曄親自設計的紀念雕像在台北揭幕。妹妹小S繼去年金鐘獎後再度公開露面，全程面帶微笑，努力圓滿姐姐的遺願，雖然內心悲傷，卻仍然展現出堅強的一面。然而，稍早3日晚間她在社交媒體上發文，感謝姐夫具俊曄為大S設計如此美麗的雕像，並希望所有愛著大S的人在思念她時，能來到這裡與她對話。
趙露思素顏辦證採檢糞便 驚恐直呼：那根棉籤轉兩圈太崩潰
陸劇女神趙露思早前在海南三亞擺攤賣雞蛋糕被認出來，如今她的擺攤Vlog影片終於正式曝光。為了在三亞夜市合法擺攤賣家鄉味蛋烘糕，她身體力行帶著團隊衝去衛生單位體檢。沒想到這場女神的日常，竟在「糞便採檢」環節徹底崩壞。
傳變賣名錶、開賓利被酸！嚴凱泰千金豪門穿搭日常曝 手戴378萬鑽錶
國產車品牌創辦人嚴凱泰2018年不敵食道癌辭世， 21歲女兒嚴珮瑜近日因將IG帳號設為公開日常生活照、露臉自拍照也一併曝光。隨著照片曝光，她的身份背景與行頭配置隨即被放大檢視，迅速成為話題人物。其中，嚴珮瑜身上最具辨識度的單品，莫過於市價約378萬的「錶王」百達翡麗，連髮圈都是香奈兒。蔡維歆
袁惟仁病逝！女兒1月初見最後一面 「我很愛爸爸」吐遺憾
「小胖老師」袁惟仁2日證實離世，享年57歲，但過去時間因健康問題臥病7年多，也與前妻離婚長達10年，期間兒女都由前妻照顧，他則由姊姊、媽媽照料。不過，女兒袁融（梓蛋）事後透露上個月有到台東探望，並吐露與爸爸的遺憾。
馬如龍家49歲兒突倒地 疑心因性猝死！姊曝一度恢復心跳
已故資深藝人馬如龍的兒子黃人龍驚傳猝逝，得年49歲。黃人龍的姊姊、馬如龍四女兒黃詠淇昨（2）日陪同弟弟完成成人健檢後送他返家，未料短短2小時後，弟弟就被家人發現倒地失去意識，緊急送醫搶救仍不治。
周慧敏「愛兒」離世1年！冥誕日哀悼：去年還和哥哥共享生日
周慧敏「愛兒」離世1年！冥誕日哀悼：去年還和哥哥共享生日
真人版《排球少年》神還原！西田有志「高速滑跪道歉」全球爆紅，本人幽默回應了
日本男子排球的王牌選手西田有志近，最近在 SV 聯賽明星賽中，因發球失誤不慎誤擊到場邊女性工作人員，當下他隨即展現了驚人的「高速滑行土下座」衝上前道歉，其速度之快與姿勢之標準，讓這段畫面瞬間在全球社群瘋傳，成為全新迷因。而這個充滿爆發力與戲劇效果的動作，被大批網友笑稱根本是動漫《排球少年！！》真人版上演。
前妻陸元琪淚別袁惟仁「來世再考一次沒考好的題」 曝兩個孩子近況
袁惟仁（小胖老師）2 日病逝，享年 59 歲。2018 年 7 月，他在上海因意外跌倒導致腦溢血，搶救過程中發現腦部有腫瘤，開刀後與死神搏鬥 2 個月，近年都在台東老家休養，臥病長達 8 年。前妻陸元琪 3 日在社群發聲，坦言接到消息的瞬間，「我們都變成了一二三木頭人，唯一流動的是眼淚」，也公開向袁惟仁致歉：「希望你能理解我當初的難。」