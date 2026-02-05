富商男友遭通緝、準婆婆被逮 吳佩慈此時現身大S墓園引關注

記者林宜君／台北報導

沉寂多時的身影，選在最敏感的時刻現身。吳佩慈低調出現在大S紀念現場，被外界解讀不只是追思，更牽動她與富商男友家族近來浮上檯面的風暴。已故女星「大S」徐熙媛辭世滿1年，2日於新北市金寶山墓園舉行紀念雕像揭幕儀式，親友齊聚追思，場面莊重而低調。久未在台公開露面的吳佩慈，也罕見現身，引發外界高度關注。4日晚間，吳佩慈更透過社群平台發文，分享與大S姊妹間的談心內容，再度成為話題焦點。吳佩慈淡出演藝圈多年，長期定居香港，感情生活同樣備受矚目。

吳佩慈與身價驚人的富商紀曉波交往多年，育有4名子女，卻始終未登記結婚。（圖／翻攝自IG）

吳佩慈與身價驚人的富商紀曉波交往多年，育有4名子女，卻始終未登記結婚。《鏡週刊》指出，外界普遍認為，這樣的關係安排，與資產配置及風險切割有關，若紀曉波面臨財務糾紛或遭追債，因雙方並無婚姻關係，吳佩慈的個人資產相對不易受到牽連。事實上，紀曉波近年鮮少露面，並遭傳被美國FBI通緝，而其母親、68歲的崔麗杰，則於上月在美國屬地塞班島遭到拘留。美國移民與海關執法局證實，崔麗杰因涉嫌違反美國移民相關法規，於當地時間13日被逮捕，目前關押在蘇蘇佩（Susupe）懲教監獄。

崔麗杰被捕後對外聲稱，自己已與紀曉波長時間未聯絡，並不清楚兒子的行蹤，試圖與遭通緝的紀曉波切割。（圖／翻攝自IG @marianaspress）

據了解，崔麗杰被捕後對外聲稱，自己已與紀曉波長時間未聯絡，並不清楚兒子的行蹤，試圖與遭通緝的紀曉波切割。不過，美方執法單位對此說法並未採信。相關人士分析，在此敏感時刻，吳佩慈選擇對紀曉波的動向三緘其口，外界解讀，她此舉可能也是暫時與男友相關爭議保持距離。在富商男友遭通緝、準婆婆又被拘留的背景下，吳佩慈此次回台現身大Ｓ墓園，被視為她近年少見被捕捉到的公開行蹤，也讓外界對她的處境與未來動向多了幾分揣測。

