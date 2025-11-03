富商辣妹交纏亡「案發前砸數萬買7毒品」！與女藥頭關係也很極樂

會中心／台北報導

台北市信義區一處高級豪宅上個月25日驚傳雙屍命案，37歲創投公司身價高達9億的CEO陳姓男子與25歲曾姓女子被發現陳屍豪宅內，疑似因施用多種毒品過量喪命。檢警破解陳男的手機後，發現他二度染毒後向一名37歲清秀女藥頭購毒，案發前至少買了7種毒品，還花了數萬元，陳男也是藥頭的大咖客戶。進一步追查發現更發現，陳姓富商與女藥頭的關係也不單純，因為女藥頭會極力的滿足陳男購毒需求，部分交易不收錢，當作招待旅遊的對價。

陳姓富商上個月25日因要與父親聚餐未出席，父親前往他所住的豪宅查看驚見兒子與一名曾姓女子兩人交纏在沙發已無生命跡象，且桌上有多樣毒品。警方為了釐清案情，今(3日)成功破解陳姓富商的手機有重大發現！陳姓富商二度染毒後均向一名37歲陳姓女藥頭購買毒品，雙方談妥後，由蘇女的同居男友謝承諳帶著愷他命到陳男住居的豪宅大廳進行交易。

10月22日，陳男又找上蘇女購買毒品，當10月24日傍晚陳男帶著曾女返回豪宅前，先花了數萬元向鍾男買了不少毒帶回家與曾女一起服用狂歡，等到毒品沒了竟還向藥頭進貨，2人之死，極有可能是施用毒品過量的結果。警方也對三名藥頭發動拘提，3 人已全部到案，移送訊問後交保並限制出境。

據了解，陳姓富商疑與清秀的女藥頭關係曖昧，陳男因身價高達9億出手闊綽，也常常招待女藥頭出國作以供毒的犒賞，因此女藥頭供毒偶爾也未向陳男收錢。

陳姓富商與曾女陳屍的身旁，桌上散落白色粉末、藥錠與吸食器具，疑為多種毒品混合使用的殘留物。經初步檢驗，確認含有K他命、喵喵、大麻、FM2，以及可製作「神仙水」（G水）的前驅化學溶劑，正在釐清是否全數由蘇女提供。

