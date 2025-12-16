富商遭施法奪愛1／他贈女大生天母房產被見光 江伯樂銜命施法抱得美人歸

江柏樂（左）號稱「七億命理師」，在演藝圈相當有名，也曾幫女星楊繡惠（右）作法招桃花。（翻攝自江柏樂臉書）

據王廣德透露，他與雯雯的緣分始於女方還是大學生的青澀年代，兩人展開一段長達10年的「爺孫戀」。他對雯雯極為大方、認真，不僅贈送台北天母房產，更稱她是自己人生中少數的「真愛」。

然而，巨大的年齡差距始終是阻礙，最終遭女方母親強烈反對，雯雯媽媽發現女兒名下竟有一棟房子，於是找王廣德攤牌，向他說：「你會願意自己女兒有這樣的感情嗎？」

王廣德（前中）因日日豪砸數十萬元邀約名媛聚餐聞名，牽涉詐騙集團並認罪的網紅仙塔律師（前右）也是座上賓。（讀者提供）

雯雯媽媽為了讓女兒回歸正途，透過朋友介紹，尋求命理師江柏樂作法斬桃花，砍掉這段忘年戀。但施法之後，雯雯雖對王廣德情意漸淡，卻轉而愛上江柏樂並步入禮堂。對此轉折，王廣德黯然退出，至今談起仍難掩心中遺憾。

王廣德早年曾涉入轟動政壇的「巴紐案」，可見他廣闊的政商關係。（翻攝自TVBS）

更添戲劇性的是，命理師江柏樂也曾公開表示，剛結婚時為了拴住嫩妻的心，親自對雯雯施展法術。他當時得意分享斬桃花步驟，誇口符咒一直有效，讓老婆只愛他一人，且婚後多年依然性福，笑稱「每天都很累！」

如今對照王廣德的爆料，當年江柏樂的「作法」到底是幫雯雯斬斷戀情，還是讓自己抱得美人歸，這段玄之又玄的巧合，似乎也讓王廣德說法的可信度大大提升。

