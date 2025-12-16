富商遭施法奪愛3／「華爾街金童」違反金管法規 王廣德父子情為她關係生變

王安亞因違反金管會法令，認罪後獲緩起訴，但因顯赫經歷，依舊常受邀演講。（翻攝自臺大創業創新EMBA臉書）

讓王廣德經常掛在嘴巴上炫耀的兒子王安亞，有著華爾街金童的顯赫稱號，但回國後竟因金融犯罪，遭到地檢署緩起訴處分。

王安亞回國後，成為媒體寵兒，被《機構投資人》雜誌選為台灣區最佳分析師之一。只是王安亞自行創業開設十家創投公司，未經金管會核准違法代操台股、台指加權指數期貨投資，金額近12億元。

台北地檢署因王安亞夫婦認罪，給予緩起訴處分，須繳回犯罪所得800萬元、支付緩起訴處分金各350萬元，合計1500萬元。

雖然如此，王安亞曾在專訪中透露對爸爸的崇拜，「爸爸總是抱持著真心對待朋友、不求回報態度，連他的朋友也感同身受。尤其是人生遭逢挫折的朋友，爸爸都會盡力幫忙、雪中送炭。爸爸常用做人要有情有義這句話來勉勵我。」

王安亞因見父親砸錢找名媛吃飯，一度看不下去，出面揭發，不希望王廣德吃虧。（翻攝自三立新聞）

沒想到父子情卻因媳婦而生變，讓王廣德傷透了心。也就是因為這兩段傷痕累累的戀情，徹底改變了王廣德，此後日日豪砸千金邀約一群美女吃飯，看著女生為他爭風吃醋，也得到不少樂趣，但對於再投入一段認真的感情，王廣德怕是已經不敢了。

