富商鍾文智潛逃案 失職法官邱忠義年終獎金恐少30萬

鍾文智（紅圈者）在判刑確定的消息公布前一刻接到神祕電話，隨後從台北101搭計程車潛逃。（翻攝畫面）

鏡週刊踢爆高等法院在「沒有裁定生效」下，私自解除富商鍾文智的電子監控並加保，讓他在遭判有罪定讞時順利潛逃，承審庭長邱忠義與法官陳勇松為掩飾此事，在補製作裁定書、評議附件與理由時，未經合法評議，內容竟還出現「未來事件」，涉嫌偽造文書、登載不實等罪，邱的刑責正由台北地檢偵辦中；司法院另將於12月16日人審會對他進行議處，預計予警告處分，邱若遭警告，今年的年終獎金將少約30萬元。

本案為3月12日中午，富商鍾文智的最高法院有罪判決即將公布，鍾接到一通神祕電話，提前得知判決結果。當天下午2點半，鍾文智從台北101附近搭計程車，前往新北市石碇區，中途換車轉赴宜蘭縣頭城，最終搭船逃往中國，由於邱忠義法官與陳勇松法官在與處理此案過程諸多異常，鍾文智還能早一步接獲電話後逃亡，且事發後邱、陳2法官一直未被追究刑責，法界盛傳，全案背後恐有更深層的司法保護網與黑幕，台北地檢署已分案偵辦中。

廣告 廣告

監察院調查指出，高等法院法官陳勇松辦理被告鍾文智案，在合議庭評議被告加保不延長科技設備監控後，未宣示裁定及依法製作裁定書送達當事人，即片面通知辯護人辦理具保程序及拆除電子監控設備，又於被告逃匿引發社會關注後，補行製作「評議附件」附卷及指示書記官抽換卷內電話紀錄，違反辦案程序及職務規定，損及人民對於司法信賴。

監察院經調查委員林郁容、葉宜津、高涌誠於10月9日提案對陳勇松彈劾通過，將陳勇松法官移送職務法庭審理，11月13日函請司法院就審判長邱忠義所涉違失為職務監督處分，並函請法務部轉檢察機關查處2人所涉刑事責任。

由於邱忠義在法界及學界關係佳，是司法院前院長許宗力愛將，不僅躲過法官評鑑也獲監察院免彈劾，對比南投地檢署檢察官王元隆涉以權勢性騷帥警察案，王元隆檢察官在賠償被害人336萬元後，仍遭懲戒法院判免職，轉任檢察事務官，月薪減少約12萬餘元，邱忠義法官出大包，先是在裁定未生效情況下解除電子監控，事後補造假裁定理由，內容還出現「未來入出境紀錄」造假情節，違法造假司法文書，葬送司法信用，但邱忠義一路過關，兩案落差之大，引爆司法雙標爭議。

更多鏡週刊報導

新聞內幕／去年裁定竟引今年入出境紀綠 高院法官捏造事件助鍾文智潛逃

法官超時空造假／鮑魚大亨逃亡有人掩護 高院法官裁定造假露餡

法官超時空造假1／高院法官搭時光機辦案？ 鍾文智落跑關鍵裁定書超離譜